Nocny napad na bezbronną kobietę w centrum miasta. Brutal był kompletnie pijany

Dramatyczne chwile przeżyły młode kobiety, które w nocy z soboty na niedzielę (16/17 grudnia) w centrum Włocławka zaczepił 34-letni mężczyzna. Nieznajomy zaczął być agresywny wobec jednej z nich. Sprawca użył przemocy, a następnie zabrał pokrzywdzonej telefon i oddalił się. - Dysponując rysopisem i kierunkiem ucieczki, policjanci szybko zauważyli i zatrzymali napastnika. Okazał się nim 34-latek. Podczas zatrzymania miał przy sobie telefon, który chwilę wcześniej zabrał zaatakowanej kobiecie - informuje nadkom. Joanna Seligowska-Ostatek, oficer prasowa włocławskiej komendy.

Włocławek: Rozbój na bezbronnej kobiecie. Sprawcy grozi 15 lat więzienia

- Mężczyzna został przewieziony do komendy, gdzie wytrzeźwiał mając 1,3 promila alkoholu w organizmie. Następnie policjanci doprowadzili zatrzymanego do prokuratury, a tu usłyszał zarzut. Mężczyźnie grozi kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności - dodaje oficer prasowa KMP we Włocławku. 19 grudnia odbyło się posiedzenie sądu, który zadecydował o zastosowaniu wobec podejrzanego aresztu tymczasowego. Mężczyzna zastanowi się nad swoim postępowaniem za kratkami.

