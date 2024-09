i Autor: Shutterstock

Warto wiedzieć

Nowość dla kuracjuszy w lubianym uzdrowisku na Kujawach! Kontrola NIK nie będzie już potrzebna

Kujawy to wyjątkowy region w Polsce, do którego stosunkowo często przybywają kuracjusze, by podreperować swoje zdrowie. Co ciekawe, teraz mogą oni cieszyć się jeszcze lepszymi warunkami do regeneracji ze względu na wprowadzenie nowoczesnego rozwiązania. Co więc konkretnie stoi za innowacją, która odmieniła komfort pobytu?