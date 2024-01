Orszak Trzech Króli w Toruniu od wielu lat przyciąga tłumy. Wszystko wskazuje na to, że 6 stycznia 2024 roku (sobota) będzie podobnie. Święto Trzech Króli w grodzie Kopernika to nie tylko kolorowa parada, ale również coś dla fanów muzyki. Orszak poprowadzą rzecz jasna czterometrowe figury gigantes. Start o godzinie 12:30 sprzed pomnika Mikołaja Kopernika. Uczestnicy udadzą się w stronę Rynku Nowomiejskiego. Warto jednak przyjść na starówkę nieco wcześniej.

Orszak Trzech Króli 2024 w Toruniu: Viki Gabor na Rynku Nowomiejskim

Na Rynku Nowomiejskim o godzinie 12:00 wystąpi Joanna Kaczmarkiewicz, wokalistka znana z programów The Voice of Poland i Must Be The Music. Na godzinę 13:15 zaplanowano koncert Viki Gabor. Zwyciężczyni 17. Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci również będzie czekała na torunian na Rynku Nowomiejskim. Oba wydarzenia są darmowe. Na tym nie koniec atrakcji.

O godzinie 15:00 torunianie i turyści będą mieli okazję posłuchać koncertu słynnego Chóru Chłopięcego i Męskiego Filharmonii Poznańskiej „Poznańskie Słowiki” w Kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Toruniu przy placu Świętej Katarzyny 14. Wstęp na koncert bezpłatny.

Orszak Trzech Króli w Toruniu. Zobacz zdjęcia z 2023 roku