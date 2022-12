Groza na drodze

Poważny wypadek na "trasie śmierci" pod Toruniem. Auto dachowało, cztery osoby w szpitalu [ZDJĘCIA]

Toruń i okolice: Do poważnego wypadku doszło w środę (14 grudnia 2022 r.) ok. godziny 16:45 w Cierpicach. To odcinek DK nr 10, zwany przez kierowców "trasą śmierci". W zdarzeniu brały udział dwa samochody osobowe. Jeden z nich dachował. Zobaczcie zdjęcia na portalu se.pl.