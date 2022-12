Szokujące ustalenia

Przemysław podpalił samochód żony, a potem zabił się na drzewie

Mariusz Korzus | eitor 10:59

Przemysław miał myśli samobójcze. Nie poszedł jednak do specjalisty. W tę feralną sobotę (17 grudnia 2022 r.) na parkingu w Golubiu Dobrzyniu oblał benzyną samochód żony i go podpalił. Potem wsiadł do swojego auta. Próbował go zatrzymać policyjny radiowóz. Na prostym odcinku drogi, mężczyzna nacisnął mocno pedał gazu. Potem zjechał na pobocze i uderzył w drzewo.