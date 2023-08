To był okropny wypadek. Według wstępnych ustaleń policji Ryszard C. (76 l.), nagle postanowił wjechać w drogę gruntową. Jego manewr był taki, że jadący z naprzeciwka motocykl uderzył w niego. Jednoślad po uderzeniu wystrzelił w górę. Wpadł do rowu. Kierujący Suzuki przeleciał w powietrzu blisko 50 metrów. Motocyklem jechał 26-letni Kamil. Miał całe życie życie przed sobą. W ostatnią niedzielę (6 sierpnia 2023 r.) wybrał się na przejażdżkę. Jechał w stronę Lipna. Z naprzeciwka w stronę Sierpca jechał Citroen, kierowany przez wcześniej wspominanego 76-latka.

Tragiczny wypadek w Wólce pod Lipnem. Ryszard C. stracił prawo jazdy

Kamil z ogromnym impetem upadł na ziemię. Zginął na miejscu. Przybyły na miejsce wypadku lekarz stwierdził jego zgon. W sprawie drogowego koszmaru policja z Lipna zamieściła oficjalny komunikat.

- W niedzielę (06.08.2023) około godziny 13:00 do dyżurnego lipnowskiej komendy wpłynęła informacja o poważnym zdarzeniu na krajowej dziesiątce w miejscowości Wólka, gmina Skępe. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 76-letni mieszkaniec Otwocka, jadący pojazdem marki Citroen nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu 26-letniemu motocykliście, wykonując manewr skrętu w lewo na drogę gruntową. Mężczyzna jadący samochodem osobowym był trzeźwy, nie doznał żadnych poważnych obrażeń. Teraz śledczy pod nadzorem prokuratora będą ustalać przyczyny tej tragedii - przekazuje oficer prasowa KPP Lipno.

Dziennikarz "Super Expressu" ustalił, że na razie policjanci zabrali Ryszardowi C. prawo jazdy. Jeżeli pojawią się nowe okoliczności w sprawie, to wówczas poinformujemy o tym w naszym serwisie. Rodzinie i bliskim Kamila składamy wyrazy współczucia.

