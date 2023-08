Najbliżsi Kamila nie mogą w to uwierzyć. Przecież był taki młody, miał dopiero 26 lat. W ostatnią niedzielę (6 sierpnia 2023 r.) wybrał się na przejażdżkę motocyklem. Jechał w stronę Lipna (woj. kujawsko-pomorskie). Z naprzeciwka, w stronę Sierpca jechał Citroen. Za jego kierownicą siedział Ryszard C. (76 l.). Senior nagle postanowił wjechać w drogę gruntową. Jego manewr był taki, że jadący z naprzeciwka motocykl uderzył w niego. Po uderzeniu jednoślad wystrzelił w górę i wpadł do rowu. Osoba, która kierowała motocyklem marki Suzuki przeleciała w powietrzu blisko 50 metrów.

Czytaj więcej o sprawie: 26-letni motocyklista nie żyje! 76-latek zajechał mu drogę. Tragedia w Wólce

Tragiczny wypadek pod Lipnem. Kamil zginął na miejscu. Trwa śledztwo

Kamil, po tym jak upadł na ziemię, zginął na miejscu. Przybyły na miejsce wypadku lekarz stwierdził jego zgon. W sprawie tego wypadku policja z Lipna zamieściła na swojej stronie oficjalny komunikat.

- W niedzielę (06.08.2023) około godziny 13:00 do dyżurnego lipnowskiej komendy wpłynęła informacja o poważnym zdarzeniu na krajowej dziesiątce w miejscowości Wólka, gm. Skępe. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 76-letni mieszkaniec Otwocka, jadący pojazdem marki Citroen nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu 26-letniemu motocykliście, wykonując manewr skrętu w lewo na drogę gruntową. W wyniku zdarzenia kierujący motocyklem mieszkaniec powiatu sierpeckiego poniósł śmierć na miejscu - przekazuje oficer prasowa KPP w Lipnie.

Policjantka dodaje, że ustalono również, iż motocyklista nie posiadał on stosownych uprawnień do kierowania tego typu pojazdem. Mężczyzna jadący samochodem osobowym był trzeźwy, nie doznał żadnych poważnych obrażeń. Teraz śledczy pod nadzorem prokuratora będą ustalać przyczyny tej tragedii. Rodzinie i bliskim zmarłego składamy wyrazy współczucia. Pod tekstem znajdziecie galerię z miejsca wypadku.

Sonda Wierzysz w życie po śmierci? Tak, na pewno istnieje Nie wiem, nie zastanawiam się nad tym Nie, to bzdura