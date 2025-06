Rywalizacja w pięknej scenerii Rynku Staromiejskiego. Takiego turnieju jeszcze w Toruniu nie było

Toruń: Przed nami IV Jagielloński Festiwal Szachowy

Wspominany wyżej festiwal rusza 4 lipca i potrwa trzy dni. Organizatorzy zapraszają na turniej szachów klasycznych, gdzie do wygrania w grupie A jest nawet 1000 zł. Celami tej imprezy są:

Podnoszenie poziomu sportowego zawodników z Torunia

Edukacja i rozwój osobisty poprzez udział w rozgrywkach szachowych.

Popularyzacja i budowanie zdrowych relacji międzyludzkich poprzez grę w szachy

Komunikat dostępny jest w tym miejscu! Równie ekscytująco zapowiada się turniej szachów błyskawicznych z elementem armagedonu. Zostanie on rozegrany na Rynku Staromiejskim (w razie niesprzyjających warunków pogodowych, zostanie przeniesiony do pomieszczeń Akademii Jagiellońskiej). Takiej rywalizacji w samym sercu starówki jeszcze nie było. Szachiści mieli okazję tam grać, ale nigdy nie było to turniej blitzowy.

- Turniej odbędzie się tempem błyskawicznym 3+2, na dystansie 9 rund. Nie lada gratką będzie wyłonienie zwycięzcy. Zawodnicy, którzy zajmą dwa pierwsze miejsca spotkają się w finałowej partii, która zostanie rozegrane w formie niezwykle widowiskowej - armagedonu - zapowiada Marek Kubicki, sędzia zawodów i prezes UKS Gambit Toruń.

Chcielibyśmy zaprosić mieszkańców miasta, którzy interesują się szachami. Będzie niezwykła okazja zobaczyć przy szachownicy prawdziwych mistrzów, a nawet się z nimi zmierzyć. Pula nagród finansowych to 3000 zł. W sobotę i niedzielę zapraszamy na zmagania w szachach klasycznych. Organizatorami imprezy są Akademia Jagiellońska, UKS Gambit, Szkoła Podstawowa Cambridge Academy. Imprezę organizacyjnie wspiera Szkoła Szachowa Gambit - dodaje Marek Kubicki w rozmowie z "Super Expressem".

Biuro zawodów będzie czynne od godziny 16:00 w okolicach Restauracji Manekin. Ci, którzy wpłacą wpisowe do 1 lipca, zapłacą 40 zł. Po tym terminie opłata wzrasta do 70 zł. Początek turnieju blitzowego zaplanowano na 17:00. Limit miejsc wynosi 60 graczy. Nasza redakcja serdecznie zaprasza do wzięcia udziału. Szczegółowy komunikat znajduje się w tym miejscu.