Sandra wjechała do bagna. Zginęła razem z rozwodnikiem Marcinem

Mariusz Korzus
2026-06-01 15:00

On był po rozwodzie. Był dużo starszy od niej. Sandra miała 32 lata, a Marcin 54. W tę feralną sobotę (30 maja 2026 r.) ona prowadziła samochód. Nie miała uprawień. Wjechała do bagna. On zginał na miejscu, a ona w szpitalu. Teraz obok bagna stoją zapalone znicze. Policja wyjaśnia okoliczności tego tragicznego w skutkach wypadku.

Tragiczny wypadek pod Rypinem. Dwie osoby nie żyją

- Tam jest taka górka. Oni zjeżdżali z tej górki i wpadli do tego bagna. Dlaczego tak się stało? Nie wiem. Marcin mieszkał na końcu wsi. Był rozwodnikiem. Teraz żył z Sandrą. Ona nie pochodzi z stąd. Tej trzeciej osobie która jechała z nimi nic się nie stało. Od razu po wypadku wypisała się ze szpitala - mówi reporterowi "Super Expressu" jeden z mieszkańców wsi Radzynek niedaleko Torunia. To właśnie tam mieszkał Marcin P. (+54 l.) razem z Sandrą Z. (+32 l.).

Do tego wypadku, o którym opowiada nam wspominany wyżej mężczyzna doszło we wsi obok, w Brzuzem. - 30 maja, po godzinie 21.00 dyżurny policji odebrał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym w miejscowości Brzuze na drodze wojewódzkiej 556, gdzie kierowca pojazdu Peugeot wjechał do bagna - poinformowali nas policjanci z KPP w Rypinie.

Na miejsce natychmiast udały się służby ratownicze. Jak ustalili na miejscu funkcjonariusze, 32-letnia kobieta z powiatu rypińskiego, nie mając uprawnień do kierowania pojazdami, poruszając się pojazdem m-ki Peugeot, na prostym odcinku drogi z nieustalonych przyczyn zjechała na lewy pas drogi, a następnie wjechała do bagna wywracając pojazd na dach. W wyniku tego zdarzenia na miejscu śmierć poniósł 54-letni pasażer z powiatu rypińskiego. Natomiast kierująca oraz drugi pasażer zostali przewiezieni do szpitala.

"Super Express" na miejscu tragedii

- 31 maja policjanci otrzymali informację, że w wyniku odniesionych obrażeń zmarła również kierująca pojazdem. W tej sprawie prowadzone jest śledztwo pod nadzorem prokuratury - czytamy w oficjalnym komunikacie, który "Super Express" otrzymał z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Nasi dziennikarze byli na miejscu w którym doszło do wypadku. Nie wykluczają, że kobieta, która prowadziła samochód złapała pobocze na wskutek czego wpadła w poślizg. Następnie mogła zjechać na lewą stronę jezdni i wpaść do bagna. Do sprawy będziemy wracać. Rodzinom i bliskim ofiar składamy wyrazy współczucia. Policjanci apelują o ostrożność do wszystkich uczestników ruchu drogowego. Pod żadnym pozorem nie wsiadajcie za kierownicę bez wymaganych uprawnień!

Sandra zabiła siebie i ukochanego, dachując w stawie
