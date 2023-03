Sebastian zginął pod kołami samochodu. Poruszający apel: "Błagam Was, nie róbcie tego"

Zakrwawiona Patrycja uciekała przez toruńską starówkę. Konkubent zrobił jej to na oczach dzieci!

Joanna Scheuring-Wielgus triumfuje w sądzie. "To był mój pierwszy raz"

Koszmarny w skutkach wypadek miał miejsce w miniony czwartek (2 marca 2023 r.) przed godziną 6:00 na terenie powiatu toruńskiego. 55-letnia kobieta jechała osobowym seatem z 26-letnią pasażerką. Widoczność była ograniczona, w końcu o tej porze roku, wczesnym rankiem jest jeszcze ciemno. Kierująca nie miała żadnych szans na reakcję, gdy prosto pod samochód wbiegł pieszy. Sebastian zginął na miejscu. - Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że przed nadjeżdżającego seata w miejscu niewyznaczonym najprawdopodobniej wtargnął na jezdnię pieszy, który w wyniku tego zdarzenia poniósł śmierć na miejscu - poinformowała nas mł. asp. Dominika Bocian z KMP w Toruniu.

Tragiczny wypadek w Górsku pod Toruniem. Poruszający apel czytelnika

Śledztwo w sprawie tragicznego wypadku w Górsku jest prowadzone pod nadzorem prokuratora. Tragiczna śmierć młodego mężczyzny poruszyła jednego z naszych czytelników, który przesłał nam list w tej sprawie.

- To kolejna bezsensowna tragedia, o której czytam w tym roku. Zdaję sobie sprawę, że niejednokrotnie wina w takich przypadkach leży po stronie nierozważnych kierowców. Niestety, mam wrażenie, że po wprowadzeniu nowych przepisów, piesi również nie zachowują koncentracji. Sam jestem kierowcą i zawsze staram się jeździć zgodnie z przepisami, a miałem już takie przypadki, gdy nagle ktoś dosłownie wbiegał na ulicę! Błagam Was, nie róbcie tego! Musimy sobie pomagać nawzajem - napisał pan Patryk.

Apele do wszystkich uczestników ruchu drogowego kieruje również policja. Pamiętajmy, że ewentualne pierwszeństwo nie zwalnia nas z zachowania ostrożności. Warto zastosować zasadę "śpiesz się powoli". Rodzinie i bliskim pana Sebastiana składamy wyrazy współczucia. Do sprawy będziemy wracać. Ku przestrodze, pod tekstem prezentujemy galerię z wypadków, do których dochodziło w Kujawsko-Pomorskiem.

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym Facebooku oraz na mailu - miasta@se.pl.

Sonda Czy miałeś kiedyś groźny wypadek? Tak Nie