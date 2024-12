Śnieżyce i wichury powyżej 100 km/h to nie wszystko. Zimowe załamanie pogody już tu jest

Na południu kraju w porywach do 75 km/h. W Sudetach porywy początkowo 100 km/h, później do 80 km/h, a w Beskidach do 120 km/h, powodować będzie zawieje i zamiecie śnieżne - prognozują synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na 6 grudnia.