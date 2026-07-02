Niezwykłe widowisko niedaleko Torunia. Konie w blasku ognia zachwycają tłumy. To nie wszystko

Wielki Międzynarodowy Turniej Rycerski na Zamku Golubskim. Zbrojne pojedynki i długa tradycja

Jubileuszowa edycja tego wyjątkowego wydarzenia na Zamku Golubskim w województwie kujawsko-pomorskim to doskonała okazja do podziwiania rycerskich zmagań. O szczegółach opowiedziała reporterce Radia ESKA Toruń Patrycja Zielińska, pełniąca funkcję koordynatorki spraw artystyczno-medialnych Zamku. Przedstawicielka organizatorów wydarzenia podkreślała, że turniej cieszy się ogromnym zainteresowaniem, będąc najważniejszym punktem w kalendarzu imprez. Turyści przez cały rok pytają o to wydarzenie, które zdobyło ogromną rozpoznawalność w Polsce.

Zainteresowanie odwiedzających potwierdza sens organizacji tego typu imprez i motywuje do dalszego rozwoju. Rodziny chętnie wybierają turniej rycerski jako pomysł na spędzenie pierwszych letnich weekendów, co potwierdziła rozmówczyni Radia ESKA Toruń.

Niepowtarzalny klimat i widowiskowe atrakcje

Turnieje organizowane na Zamku Golubskim to najstarsze tego rodzaju imprezy w całej Polsce. Patrycja Zielińska zaznaczyła, że przez dekady udało się tu zbudować silne relacje między uczestnikami, którzy zachęcają nowych do przyjazdu. Klimat panujący podczas wydarzenia jest niesamowity, a samo położenie zamku na wzgórzu, z którego widać miasto, dodaje mu magii.

Podczas turnieju nie zabraknie stałych punktów programu, takich jak zawody zręcznościowe rycerzy konnych, wyłaniające mistrzów Polski i Europy. Bardzo widowiskowy jest także joust, czyli starcia rycerzy ciężkozbrojnych w łamaniu kopii. Zielińska wymieniła również inne dyscypliny, w których startują zbrojni piesi, takie jak strzelanie z łuku i kuszy czy rzuty toporem i włócznią.

- Atrakcją, która nie bez powodu gromadzi tłumy, jest nocny pokaz "Koń i ogień - dwa żywioły". Nie często można zobaczyć konie, przemieszczające się w blasku ognia. Jest to swego rodzaju pokaz kaskaderski, robiący ogromne wrażenie na widzach i nagradzany przez nich za każdym razem gromkimi brawami - podkreśliła koordynatorka w rozmowie z dziennikarką ESKI Toruń.

Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich miłośników historii, koni oraz osób szukających ciekawego sposobu na weekendowy relaks. Turniej na Zamku Golubskim to doskonały pomysł na podróż w czasie. Dojazd z Torunia zajmuje niecałą godzinę, a różnorodność atrakcji sprawia, że każdy znajdzie coś dla siebie. Oprócz pokazów rycerskich, uczestnicy mogą odwiedzić tradycyjny jarmark średniowieczny, o czym przypomniała przedstawicielka zamku w rozmowie z Radiem ESKA Toruń.

Warto pamiętać, że 50. odsłona Międzynarodowego Turnieju Rycerskiego została zaplanowana na okres od 3 do 5 lipca w Golubiu-Dobrzyniu. Szczegółowe informacje są dostępne na oficjalnej stronie imprezy.

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