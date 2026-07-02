Pogoda w Toruniu: 3-5 lipca

Pogoda na najbliższy weekend w Toruniu będzie dość kapryśna i pokaże dwa oblicza. Mieszkańcy i turyści powinni przygotować się na przeplatanie się dni deszczowych z jednym suchym, ale pochmurnym. Temperatury w ciągu dnia będą umiarkowane, wahając się od 21 do 22 stopni Celsjusza. Nocami natomiast zrobi się chłodniej, a termometry wskażą od około 16 do zaledwie 13 stopni.

Deszczowy i wietrzny początek weekendu

Piątek, 3 lipca, przywita mieszkańców Torunia chmurami i deszczem. Prognozy przewidują słabe, ale stałe opady przez cały dzień. Temperatura maksymalna osiągnie około 21 stopni, co w połączeniu z deszczem stworzy raczej rześką aurę. Wieczorem i w nocy słupki rtęci spadną do około 16 stopni. Uczucie chłodu może potęgować silny wiatr, którego średnia prędkość wyniesie blisko 7 m/s, co z pewnością będzie odczuwalne w otwartych przestrzeniach.

Sobota przyniesie przerwę od opadów

Najważniejszą informacją dla planujących weekend jest fakt, że sobota, 4 lipca, będzie dniem bezdeszczowym. To jedyna szansa na spędzenie czasu na zewnątrz bez parasola. Niestety, nie oznacza to słonecznej pogody – synoptycy zapowiadają duże zachmurzenie. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia utrzyma się na poziomie z piątku, czyli około 21 stopni. Zmiana nastąpi w nocy, która będzie już wyraźnie chłodniejsza, z temperaturą spadającą do 14 stopni. Wiatr nie odpuści całkowicie, ale jego siła nieco zmaleje do około 6 m/s.

Niedziela znowu pod znakiem deszczu

Niestety, poprawa aury będzie tylko chwilowa. W niedzielę, 5 lipca, deszcz powróci do Torunia, a prognozowana suma opadów będzie najwyższa w ciągu całego weekendu. Co ciekawe, mimo chmur i deszczu, będzie to najcieplejszy dzień. Termometry mogą pokazać nawet 22 stopnie Celsjusza. Kontrast pojawi się po zmroku – niedzielna noc zapowiada się na najzimniejszą, z temperaturą spadającą do około 13 stopni. Dobrą wiadomością jest natomiast to, że wiatr wyraźnie osłabnie i jego prędkość spadnie do około 4 m/s, co sprawi, że aura będzie spokojniejsza niż w poprzednich dniach.

Jak zaplanować weekend w Toruniu?

Taka prognoza wymaga dobrego planu. Sobota jawi się jako najlepszy dzień na wszelkie aktywności na świeżym powietrzu. Warto wykorzystać ten bezdeszczowy moment na długi spacer po historycznych uliczkach, wizytę w parku czy po prostu podziwianie panoramy miasta znad rzeki. Z kolei deszczowy piątek i niedziela to idealna okazja, by nadrobić zaległości kulturalne. Warto rozważyć wizytę w jednym z licznych muzeów, obejrzenie seansu związanego z astronomią czy po prostu schronienie się w przytulnej kawiarni z książką.

Dane pogodowe: OpenWeather