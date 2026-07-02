To może pokrzyżować plany na weekend w Toruniu. Pogoda szykuje ochłodzenie i opady

Pogoda w Toruniu: 3-5 lipca

Mieszkańcy Torunia i turyści planujący spędzić w mieście najbliższy weekend powinni przygotować się na kapryśną pogodę. Prognozy wskazują na systematyczne ochłodzenie oraz opady deszczu, które pojawią się na początku i na końcu weekendu. Najcieplejszym, ale jednocześnie deszczowym dniem będzie piątek.

Deszczowy i wietrzny piątek na początek

Weekend rozpocznie się 3 lipca od chmur i słabych opadów deszczu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia osiągnie około 22 stopnie Celsjusza, natomiast w nocy spadnie do 15°C. Aura będzie dość rześka, ponieważ przez cały dzień utrzyma się wyraźnie odczuwalny wiatr, wiejący ze średnią prędkością około 7 m/s. To będzie najbardziej wietrzny dzień weekendu.

Sobota z chmurami, ale bez opadów

W sobotę, 4 lipca, pogoda da chwilę wytchnienia od deszczu. Opady nie są prognozowane, jednak na błękitne niebo nie ma co liczyć. Przez cały dzień nad Toruniem utrzyma się duże zachmurzenie, które skutecznie przysłoni słońce. Będzie też odrobinę chłodniej niż w piątek – termometry wskażą maksymalnie 21 stopni. Wiatr osłabnie do około 6 m/s.

Chłodny i mokry finał weekendu

Niedziela, 5 lipca, okaże się najchłodniejszym i najbardziej deszczowym dniem weekendu. Temperatura maksymalna spadnie do około 20 stopni, a poranek i noc będą już wyraźnie chłodne, z temperaturą na poziomie zaledwie 12°C. Tego dnia do Torunia wrócą też opady deszczu, które mogą być nieco intensywniejsze niż te piątkowe. Wiatr uspokoi się i będzie wiał z prędkością około 4 m/s.

Jak spędzić weekend w Toruniu przy takiej aurze?

Zmienna pogoda sugeruje elastyczne podejście do planów. Sobota, mimo braku słońca, będzie najlepszym momentem na spacer po mieście czy wizytę w parku, ponieważ tego dnia nie powinno padać. Z kolei deszczowy piątek oraz chłodna i mokra niedziela to dobra okazja, by skorzystać z bogatej oferty kulturalnej i spędzić czas w galeriach, muzeach czy klimatycznych kawiarniach. Parasol warto mieć przy sobie przez cały weekend.

Dane pogodowe: OpenWeather