Ubrana na biało przyjechała na uroczystość

W sobotę, 15 sierpnia, Konotopie stała się miejscem szczególnego wydarzenia. Właśnie dziś po godzinie 13:00 poświęcony zostanie monumentalny pomnik Matki Boskiej, który powstał z inicjatywy Grażyny i Romana Karkosików.

Grażyna Karkosik pojawiła się na miejscu około godziny 11. Przyjechała bentleyem, a jej strój od razu zwrócił uwagę. Była ubrana cała na biało. Jej stylizacja kojarzyła się zarówno z panną młodą, jak i wizerunkiem Maryi.

Naszemu dziennikarzowi udało się zamienić z nią kilka słów. Karkosik zapytana o to, dlaczego wraz z mężem zdecydowała się na tak ogromne przedsięwzięcie, mówiła przede wszystkim o wierze i osobistym doświadczeniu.

– To nie był nasz kaprys, tylko natchnienie. Musiał za tym stać Duch Święty – powiedziała.

Zdjęcia pomnika:

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Wszystko zaczęło się od choroby męża

Za monumentalną konstrukcją ma kryć się osobista historia Karkosików. Jak opowiadała Grażyna Karkosik, około pięciu lat temu lekarz miał powiedzieć jej, że jej mąż może nie przeżyć.

Wtedy małżeństwo zaczęło się intensywnie modlić.

– Pięć lat temu lekarz powiedział, że mąż nie będzie żył. Zaczęliśmy się modlić – relacjonowała Karkosik.

Dziś, jak mówiła, jej mąż jest sprawny umysłowo. Na uroczystość ma przyjechać później, na wózku.

Dla Karkosików monumentalny pomnik ma więc być przede wszystkim wotum wdzięczności i świadectwem wiary, a nie zwykłą inwestycją czy elementem architektury.

100 milionów złotych na gigantyczną budowlę

Pomnik w Konotopiu od początku budził ogromne zainteresowanie. Jego skala robi wrażenie nawet wtedy, gdy ogląda się go z dużej odległości.

Według wcześniejszych informacji budowa pochłonęła około 100 milionów złotych. Pieniądze miały pochodzić z prywatnego majątku Karkosików, a nie z majątku spółek, w których posiadają udziały.

Do budowy wykorzystano około 57 tysięcy ton betonu. Prace trwały 13 miesięcy, a na miejscu każdego dnia pracowało około 50 osób. Wśród budowlańców znajdowali się w dużej mierze górale z Podhala.

Twórcy pomnika zakładają, że konstrukcja będzie niezwykle trwała. Ma przetrwać co najmniej 300 lat, a zgodnie z założeniami w tym czasie nie powinna wymagać generalnego remontu. Technologia wykorzystana przy jej wznoszeniu była porównywana do sposobu budowy piramid.

Pomnik z tarasem widokowymMonument ma być czymś więcej niż samą figurą Maryi. W projekcie przewidziano również taras widokowy, z którego będzie można podziwiać okolicę.

Jeszcze przed zakończeniem budowy miejsce zaczęło przyciągać zainteresowanych. Przyjeżdżali tam ludzie z różnych części Polski, którzy chcieli zobaczyć powstający monument na własne oczy.Wśród nich byli także przypadkowi turyści. Jak relacjonowali wcześniej reporterzy, niektórzy byli gotowi nadłożyć dziesiątki, a nawet ponad 100 kilometrów, żeby zobaczyć gigantyczną figurę.

Dlaczego właśnie 15 sierpnia?

Data uroczystości nie jest przypadkowa. 15 sierpnia Kościół katolicki obchodzi uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. To właśnie dziś o 13:15 pomnik ma zostać oficjalnie oddany do użytku i poświęcony.

Dla pomysłodawców inwestycji ma to szczególne znaczenie. Monument powstał jako wyraz religijnego przeżycia i wdzięczności za – jak podkreślają – otrzymane łaski.

Grażyna Karkosik, pytana o pieniądze wydane na budowę, nie chciała wskazywać konkretnej kwoty. Powiedziała, że sama nie wie, ile dokładnie kosztowało całe przedsięwzięcie.

Podkreślała natomiast, że ma już 70 lat i patrzy na swoje życie również z perspektywy przemijania.

Na miejscu ma zjawić się jeszcze m.in. Lech Wałęsa i wielu innych znakomitych gości.