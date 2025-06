Rafał Bruski wsiądzie na rower! Toruń wygrał zakład z Bydgoszczą. Chodzi o wybory

Chełmno: Potężne uderzenie w narkobiznes! Policja przejęła towar za 2 miliony, co znaleziono w kryjówce dilerów?

Wyniki wyborów prezydenckich 2025

Karol Nawrocki wygrał wybory prezydenckie 2025 z wynikiem 50,89%. W poniedziałkowy poranek spłynęły do nas oficjalne wyniki PKW ze wszystkich obwodów. Popierany przez PiS kandydat zdobył 10 606 628 głosów, a Rafał Trzaskowski z Koalicji Obywatelskiej 10 237 177 (49,11%). Frekwencja w wyborach wyniosła 71,63%, co trzeba uznać za dobry wynik.

Rafał Trzaskowski wygrał w województwach:

mazowieckim (50,28%),

wielkopolskim (55,17%),

kujawsko-pomorskim (53,42%),

lubuskim (58,22%),

opolskim (52,98%),

warmińsko-mazurskim (51,71%),

śląskim (51,34%),

dolnośląskim (55,81%),

pomorskim (59,13%)

oraz zachodniopomorskim (58,03%).

Karol Nawrocki triumfował w województwach:

podkarpackim (71,02%),

lubelskim (66,54%),

świętokrzyskim (63,61%).

podlaskim (61,39%)

małopolskim (58,87%)

łódzkim (53,20%)

W Toruniu Rafał Trzaskowski zdobył aż 63,80% głosów. W temacie grodu Kopernika trzeba jeszcze wspomnieć o zakładzie prezydentów Gulewskiego i Bruskiego. Chodziło o frekwencję w II turze.

- Drodzy Torunianie, mamy zakład z prezydentem Bydgoszczy! Jeżeli chcecie zobaczyć Rafał Bruskiego w lajkrowych spodniach i na rowerze w Toruniu, to zróbcie wszystko, aby to właśnie u nas była najwyższa frekwencja w drugiej turze wyborów prezydenckich. Stawka? Przegrany wsiada na rower i jedzie z wizytą do miasta zwycięzcy - z Rynku na Rynek, przez Wisłę i Kujawsko-Pomorskie - napisał Paweł Gulewski na swoim oficjalnym profilu na Facebooku. Post pojawił się 23 maja.

Mieszkańcy Torunia skorzystali z przywileju i tłumnie ruszyli do urn wyborczych. Bydgoszcz nie dawała za wygraną, ale została z tyłu!

Frekwencja w Toruniu wyniosła aż 74,7% i była wyższa niż w Bydgoszczy (73,23%). Tym samym wygrywamy prezydencki zakład o frekwencję wyborczą! Zapraszamy Rafała Bruskiego do Torunia! O szczegółach będziemy informowali na naszych mediach społecznościowych - przekazał Paweł Gulewski za pośrednictwem Facebooka.

- Dzięki tak licznej obecności przy urnach, zwyciężyliśmy również w konkursie profrekwencyjnym organizowanym przez marszałka Piotra Całbeckiego. Otrzymamy nagrodę w wysokości 150 tysięcy złotych, którą przeznaczymy na wspólne projekty realizowane w naszym mieście. Dziękuję! To nasz wspólny sukces - podsumował gospodarz grodu Kopernika.