Benek miał dla kogo żyć. On był młodym dziadkiem i młodym ojcem. Nie wiem, ile te jego bliźniaki mają lat, 11 czy 12. Obaj grają u nas w piłkę nożną. On był pełen życia. Wiem, co się stało i nie mogę dojść do siebie. To dobry człowiek był. Nie wiem, dlaczego wjechał pod pociąg. Pewnie się zagapił. Przepuścił towarowy, a wjechał pod osobowy.