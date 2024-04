Trwa druga tura wyborów samorządowych 2024 w Toruniu. Wiemy, jaka jest frekwencja!

Druga tura wyborów samorządowych w Toruniu. Kto wygra?

W Toruniu trwa druga tura wyborów samorządowych, w której mieszkańcy wybierają prezydenta. W pierwszym starciu wyborczym nie udało się wyłonić zwycięzcy, który zdobyłby definitywną przewagę nad konkurentem (ponad 50% oddanych głosów).

Według oficjalnym danych do godziny 12.00 frekwencja w Toruniu wyniosła 13,21% osób uprawnionych do głosowania. PKW poinformowało, że wydano łącznie 18 686 kart do głosowania (ogólna liczba uprawnionych do głosowania wynosi dokładnie 141 437).

Przypomnijmy, że do drugiej tury wyborów samorządowych przeszli kandydaci, którzy zdobyli najwięcej głosów. Są to, urzędujący prezydent (od 2002 roku), Michał Zaleski oraz dotychczasowy wiceprezydent miasta, Paweł Gulewski.