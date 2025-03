Miał broń i chodził do psychiatry. Oddał śmiertelne strzały do męża kochanki. Tak broni się Łukasz

Autor:

Spis treści

"Czterej pancerni i pies", czyli hit telewizyjny z okresu PRL-u

Niektóre seriale, choć swoją emisję zakończyły wiele lat temu, to nawet po tak długim czasie są stale w pamięci widzów. Idealnym tego przykładem może być m.in. produkcja reżyserii Konrada Nałęckiego "Czterej pancerni i pies".

Pierwszy odcinek pojawił się na ekranach w 1966 roku, a ostatni w 1970. Przygody załogi czołgu "Rudy 102" i psa Szarika przyciągały przed telewizory mnóstwo Polaków, którzy wciąż w pamięci mieli trudne czasy II wojny światowej, lecz serial pozwalał powrócić do dawnych wspomnień w nieco lżejszej i czasami zabawnej formie, a to było odskocznią od rzeczywistości. Do dziś nasi dziadkowie wspominają także niesamowitą grę aktorów, czyli m.in. Franciszka Pieczki czy Wiesława Gołasa, którzy tak naprawdę w dużym stopniu stworzyli klimat tejże produkcji.

Gdzie kręcono "Czterech pancernych i psa"? Oto najsłynniejsze lokalizacje z serialu

Twórcy wykorzystywali różne lokalizacje na terenie całej Polski, by jak najlepiej oddać realia II wojny światowej w serialu. Gdzie jednak konkretnie nagrywano produkcję i czy owe miejsca istnieją do dziś? Okazuje się, że tak a spora część serialu była nagrywana m.in. w województwie kujawsko-pomorskim - dokładnie w Toruniu i Bydgoszczy.

Jak podaje portal Eska.pl, na planie toruńskim nakręcono sceny próby forsowania Wisły w roku 1944 przez most Kierbedzia, a w rolę warszawskiego mostu wcielono kultowy i znany do dziś most im. Józefa Piłsudskiego, który bez wątpienia warto odwiedzić. Jeśli mowa o Bydgoszczy, która odgrywała miasto Ritzen, sceny do serialu kręcono tam m.in. przy śluzie nr 5 na Kanale Bydgoskim oraz na Rybim Rynku.

Dzięki uprzejmości portalowi Eska.pl w galerii zdjęć poniżej zamieszczamy fotografie kultowych lokalizacji, w których nagrywano "Czterech Pancernych i Psa".

Czterej Pancerni i T34 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Czytaj więcej o polskim samorządzie w serwisie Polski Samorząd