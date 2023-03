Wałęsa chce iść na odwyk, ale go na to nie stać! Dramatyczne wyznanie. "Ktoś musi mi zafundować"

Już we wtorek (14 marca 2023 r.) w Toruniu i okolicach odczujemy wyraźny wzrost temperatur. Pogoda będzie nas zachęcała do dłuższych spacerów. Szczegóły zdradza Rafał Maszewski, klimatolog i właściciel serwisu pogodawtoruniu.pl. - Napływać będzie dość ciepła masa powietrza, która w ciągu dnia ogrzeje się do około 13 stopni - odczujemy łagodny chłód - prognozuje ceniony ekspert. Czy to oznacza, że zima powiedziała ostatnie słowo? Niekoniecznie.

Pogoda w Toruniu. Prognoza 15-20.03.2023

Przed nami ostatnie zimowe podrygi. W środę i w czwartek (15-16 marca 2023 r.) temperatury maksymalne w Toruniu ukształtują się na poziomie 6-7 stopni Celsjusza. Bliżej weekendu kolejne ocieplenie i tym razem wydaje się, że na dobre zaznajomimy się z dwucyfrowymi wartościami. Już w piątek termometry pokażą 10-11 stopni, a podczas weekendu i na początku przyszłego tygodnia jest szansa na 14-15 stopni na plusie. Nocami temperatury również będą dodatnie, co uwolni nas od porannego skrobania szyb samochodów.

Pamiętajmy jednak, że prognozy mogą ulec zmianie. W najbliższych dniach będziemy je regularnie odświeżać w naszym serwisie. Wydaje się jednak, że w najbliższych dniach możemy śmiało udać się na dłuższy spacer po toruńskiej starówce.

