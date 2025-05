Obrączkowanie

Ważny moment dla toruńskich sokołów. Wszystko rejestrują kamery

Wszyscy mogą to zobaczyć! We wtorek (13 maja), ok. godziny 14:00 cztery młode sokoły wędrowne, gniazdujące na nieczynnym kominie PGE Toruń, zostaną zaobrączkowane przez przedstawicieli Stowarzyszenia na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół”, które opiekuje się sokołami wędrownymi w całej Polsce. Obrączkowanie można oglądać na żywo dzięki na stałe zamontowanym kamerom w gnieździe.