Pogoda w Toruniu: 19-21 czerwca

Nadchodzący weekend w Toruniu zapowiada się pogodowo bardzo ciekawie, z wyraźną zmianą aury w niedzielę. Pierwsze dwa dni przyniosą letnie temperatury i sporo słońca, jednak na zakończenie weekendu trzeba będzie przygotować się na deszcz. To ważna informacja dla osób planujących spędzić czas na świeżym powietrzu.

Piątek: Spokojny i ciepły początek weekendu

Weekend rozpocznie się w Toruniu bardzo przyjemną pogodą. W piątek, 19 czerwca, termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą około 28 stopni Celsjusza. Noc będzie znacznie chłodniejsza, z temperaturą spadającą do około 14 stopni. Na niebie pojawi się umiarkowane zachmurzenie, ale prognozy nie przewidują żadnych opadów deszczu. Wiatr będzie niemal nieodczuwalny, jego prędkość wyniesie zaledwie około 1 m/s.

Sobota: Kulminacja ciepła i niemal bezchmurne niebo

Sobota będzie zdecydowanie najcieplejszym i najbardziej słonecznym dniem tego weekendu w Toruniu. To idealny moment na aktywności na zewnątrz. Temperatura maksymalna osiągnie blisko 30 stopni Celsjusza, a na niebie pojawi się tylko niewielkie zachmurzenie. Noc z soboty na niedzielę również będzie cieplejsza niż poprzednia, z temperaturą minimalną na poziomie około 17 stopni. Wiatr nieco przybierze na sile, osiągając prędkość około 3 m/s, ale wciąż będzie to tylko łagodny powiew.

Niedziela: Zmiana aury i nadejście deszczu

Ostatni dzień weekendu przyniesie wyraźne pogorszenie pogody, mimo że wciąż będzie bardzo ciepło. W niedzielę, 21 czerwca, w Toruniu pojawią się słabe opady deszczu. Temperatura w ciągu dnia utrzyma się na wysokim poziomie, sięgając niemal 30 stopni, a noc będzie najcieplejsza w weekend, z minimalną temperaturą około 19 stopni. Wiatr osłabnie i jego prędkość wyniesie około 2 m/s. Słoneczną aurę zastąpią jednak chmury i deszcz.

Jak spędzić weekend przy takiej pogodzie?

Prognoza na najbliższe dni w Toruniu wyraźnie sugeruje, by plany na świeżym powietrzu realizować głównie w sobotę. To właśnie wtedy pogoda będzie sprzyjać długim spacerom, wycieczkom rowerowym czy po prostu relaksowi w plenerze przy niemal bezchmurnym niebie. Piątek również będzie ciepły i suchy, choć z większą ilością chmur. Z kolei niedzielne plany warto dostosować do zapowiadanych opadów – mogą one pokrzyżować niektóre zamierzenia, dlatego dobrze mieć w zanadrzu alternatywę pod dachem.

Dane pogodowe: OpenWeather