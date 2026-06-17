Krew i nieprzytomny mężczyzna na klatce schodowej. Horror we Włocławku

Włocławek: Nieprzytomny mężczyzna z ranami kłutymi w bloku przy ulicy Toruńskiej

O dramacie, który rozegrał się 16 czerwca, ok. godziny 16:00 we Włocławku, poinformowali dziennikarze Radia PiK. Reporter "Super Expressu" potwierdził te doniesienia po rozmowie z policjantami z Włocławka.

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 54-letni mężczyzna miał rany kłute. Został przetransportowany do szpitala, gdzie znajduje się pod opieką lekarzy. Na miejscu zdarzenia czynności prowadzone były pod nadzorem prokuratora - przekazała podkom. Renata Wróblewska-Czaplicka z KMP we Włocławku.

Do sprawy zatrzymany został 50-letni mężczyzna. Na ten moment wiadomo, że obaj przebywali razem w mieszkaniu. W momencie zatrzymania 50-latek był nietrzeźwy. Na razie nie są znane motywy działania sprawcy. Nie ma też informacji o zarzutach. Sprawa jest wyjaśniana we współpracy z prokuraturą. Do tematu będziemy wracać.

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