Uzdrowiska w Polsce coraz popularniejsze

Uzdrowiska od lat stanowią ważny element polskiej tradycji leczenia i wypoczynku. Łączą w sobie funkcję terapeutyczną i rekreacyjną, oferując kuracjuszom dostęp do naturalnych surowców leczniczych, takich jak wody mineralne, solanki czy borowiny, a także korzystny mikroklimat.

Warto jednak pamiętać, że turnusy sanatoryjne to nie tylko rehabilitacja i profilaktyka zdrowotna, ale również okazja do odpoczynku od codziennego rytmu życia, poprawy kondycji psychicznej oraz aktywnego spędzania czasu w otoczeniu przyrody. Nic więc dziwnego, że traktowane są coraz częściej także jako forma wakacyjnego wyjazdu, łączącego troskę o zdrowie z turystyką i poznawaniem nowych miejsc.

Turnus w uzdrowisku latem. Tu warto pojechać

W sezonie wakacyjnym uzdrowiska zazwyczaj tętnią życiem, oferując spacery po parkach zdrojowych, wydarzenia kulturalne i bliskość natury. Właśnie dlatego wybraliśmy pięć miejscowości uzdrowiskowych, w których letni turnus może okazać się niezapomnianym doświadczeniem. Szczegóły w galerii zdjęć poniżej.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

5 uzdrowisk w Polsce na turnus latem

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Jak wybrać idealne uzdrowisko na lato?

Przy wyborze miejscowości uzdrowiskowej warto kierować się nie tylko rodzajem oferowanych zabiegów, ale również lokalizacją i dodatkowymi atrakcjami. Miłośnicy morza docenią Kołobrzeg, zwolennicy gór wybiorą Krynicę-Zdrój lub Polanicę-Zdrój, a osoby szukające klasycznej atmosfery kurortu z pewnością odnajdą ją w Ciechocinku.

Ile kosztuje turnus w sanatorium?

Koszt turnusu w sanatorium zależy przede wszystkim od tego, czy pobyt jest finansowany przez NFZ, czy wybieramy wyjazd prywatny. W przypadku skierowania z Narodowego Funduszu Zdrowia leczenie, zabiegi i opieka medyczna są bezpłatne, natomiast pacjent ponosi częściową opłatę za zakwaterowanie i wyżywienie. Więcej informacji o obecnych cenach znajdziecie tutaj: Ceny w sanatoriach w górę. Ministerstwo Zdrowia rozważa waloryzację.