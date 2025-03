Kolorowy rydwan MZK wyjechał na ulice Torunia. "Żal by było nie wsiąść. Normalnie sztos!"

Obecnie za 21-dniowy turnus w pokoju wieloosobowym bez węzła sanitarnego trzeba zapłacić 222,60 zł, natomiast za pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym 684,60 zł - różnica jest więc kolosalna. Takie stawki obowiązują jednak do 30 kwietnia 2025 roku, a od 1 maja kuracjuszy czeka podwyżka. Nowe stawki w sanatoriach od 1 maja 2025 roku sprawdzicie tutaj: Pobyt w uzdrowiskach będzie droższy. Wzrost cen niebawem!

Nie zapominajmy jednak, iż sanatoria zrzeszone w Unii Uzdrowisk Polskich (UUP) od miesięcy apelują o duże zmiany w odpłatności ze względu na inflację. Jak twierdzi UUP, rosnące ceny powodują wzrost kosztów prowadzonej działalności. Sanatoria muszą także podnosić standard usług dla pacjentów, a to kosztuje. Wyliczono, że podwyżka opłat tylko o inflację powinna wynieść 25,8 procent!

Jakie są nowe opłaty sanatoryjne na NFZ? Resort zdrowia myśli nad kolejną waloryzacją!

Jeśli resort zdrowia zdecyduje się na wspomnianą powyżej podwyżkę o 25,8 proc., to opłata za pokój jednoosobowy z węzłem sanitarnym w sezonie letnim wzrosłaby o ok. 200 zł. Oznacza, że za trzy tygodnie w sanatorium trzeba będzie zapłacić ponad 1000 zł. Dla wielu seniorów, którzy i tak ledwo wiążą koniec z końcem, taka podwyżka może okazać się nie do udźwignięcia, lecz niestety resort zdrowia zastanawia się nad waloryzacją.

Nie wykluczamy przeprowadzenia waloryzacji przedmiotowej odpłatności - zdradziło portalowi Fakt.pl biuro komunikacji resortu zdrowia 21 marca 2025 roku.

Wygląda więc na to, że pobyt w sanatorium stanie się luksusem, na który stać będzie tylko nielicznych. Rosnące ceny turnusów sprawiają, że coraz więcej osób musi zrezygnować z tego dobrodziejstwa. Czy rząd znajdzie rozwiązanie, które pozwoli kuracjuszy na korzystanie z leczenia uzdrowiskowego? Czas pokaże.

Bajkowe uzdrowisko Nałęczów

