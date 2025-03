Spis treści

Luksusowe uzdrowisko na Mazurach bez kuracjuszy

W Nowej Wsi Iławeckiej, czyli w malowniczej miejscowości na Mazurach powstało nowoczesne uzdrowisko. Projekt obiecywał wiele, a lokalny samorząd, licząc na rozwój turystyki i napływ gości, zainwestował w budowę ogromne pieniądze. Niestety, ambitne plany legły w gruzach. Uzdrowisko, które miało być szansą na rozwój gminy i przyciągać turystów z całego kraju, stoi dziś puste.

Uzdrowisko w Nowej Wsi Iławeckiej

Inwestycja, o której mowa została dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego i pochłonęła aż 57 mln zł. Obiekty, choć są gotowe i wyposażone w nowoczesny sprzęt, to od 2024 roku stoją puste. Powód? M.in. brak miejsc noclegowych dla kuracjuszy i personelu. Prywatni inwestorzy nie są zainteresowani budową hotelu, a gmina nie ma już środków na zwrot 34 mln zł dotacji.

Uzdrowisko widmo niewypałem? Mieszkańcy ostrzegali

Co ciekawe, zgodnie z informacjami podanymi na portalu niezalezna.pl, okoliczni mieszkańcy Górowa Iławeckiego w liście otwartym z 2021 roku do premiera Morawieckiego, ministra sprawiedliwości, prezesa PiS, KAS, NIK, CBA oraz mediów ogólnopolskich alarmowali, że inwestycja nie ma szans powodzenia. Mimo to jednak zdecydowano się na budowę, co najwyraźniej było błędem.

Wójt gminy Krzysztof Baran tłumaczył, że pomysł budowy uzdrowiska wydawał się słuszny, biorąc pod uwagę walory naturalne gminy, takie jak: Natura 2000, jeziora i zdrowy klimat. Co więc zawiodło? Według wójta w szczególności napaść Rosji na Ukrainę i zamknięcie granicy z obwodem królewieckim odstraszyły inwestorów.

Co dalej z uzdrowiskiem w Nowej Wsi Iławeckiej?

Obecnie pojawia się więc pytanie - co dalej? Na ten moment wiadomo, iż Gmina Górowo Iławeckie stara się o nadanie statusu "projektu niefunkcjonującego", co dałoby 2-letnią karencję na znalezienie rozwiązania. Jednym z pomysłów było przekazanie uzdrowiska Wojewódzkiemu Szpitalowi Rehabilitacyjnemu w Górowie, ale dyrektor szpitala nie jest zainteresowana.

Była wójt Bożena Olszewska-Świtaj uważa, że uzdrowisko powinno działać jako zakład lecznictwa otwartego dla mieszkańców gminy i powiatu, lecz aktualna władza twierdzi, iż nie może sobie na to pozwolić ze względu na kwestie finansowe. Los uzdrowiska w Nowej Wsi Iławeckiej pozostaje więc nadal niepewny.

