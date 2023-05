Weterynaria na UMK w Toruniu oficjalnie otwarta! Jest najnowocześniejsza w Polsce. Mamy zdjęcia

To koniec!

Na tę chwilę czekali nie tylko przedstawiciele Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Supernowoczesny budynek Centrum Medycyny Weterynaryjnej już działa. Co znajduje się w budynku? O tym opowiedział dziennikarce Radia ESKA Toruń prof. Jędrzej Jaśkowski, dyrektor instytutu. - W przyziemiu jest cała część eksperymentalna, ze słynnym rezonansem, na parterze jest cała część poświęcona koniom i lecznictwu koni, również dużych zwierząt gospodarskich, które wkrótce do nas trafią. Pierwsze piętro to świetnie wyposażone sale chirurgiczne, izba przyjęć, szpital dla małych zwierząt, jest jeszcze piętro poświęcone pracownikom naukowym - wylicza profesor Jaśkowski.

Centrum Medycyny Weterynaryjnej UMK w Toruniu. Rektor o pacjentach

Kilnika już przyjmuje pierwszych pacjentów. Już od nowego tygodnia maja do nich dołączyć mniejsi pupile - koty i psy - powiedział w rozmowie z Radiem ESKA Toruń rektor UMK, prof. Andrzej Sokala. Przedstawiciel władz uczelni podkreśla, że już napłynęło sporo zgłoszeń od mieszkańców Torunia i województwa kujawsko-pomorskiego, którzy chcą tam leczyć swoich czworonożnych przyjaciół.

Na kolejny rok przygotowano 50 miejsc dla nowych studentów. Supernowoczesny sprzęt powinien być dodatkowym argumentem za wyborem kierunku weterynaryjnego. Prof. Justyna Rogalska, dziekan Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych jest pewna, że atutami są również kadra, specjaliści i świetny program nauczania. Studentka Hanna Ziemak z weterynarii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika chwali m.in. nagrywanie zabiegów w czasie rzeczywistym. Koszt całkowity inwestycji wyniósł 70 000 000 zł. Pod tekstem prezentujemy galerię z budynku i okolic. Warto zobaczyć zdjęcia Marty Łazarskiej z Radia ESKA Toruń.