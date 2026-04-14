Wiktoria miała sino-fioletowe rany i ślady ugryzienia. Oskarżają matkę o haniebne czyny

Akt oskarżenia w sprawie znęcania się nad małą Wiktorią

Pod koniec marca do Sądu Rejonowego w Toruniu skierowano akt oskarżenia przeciwko Agnieszce W. Jak poinformowała rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Toruniu prok. Izabela Oliver, kobiecie zarzucono, że znęcała się fizycznie i psychicznie nad małoletnią córką, która była nieporadna ze względu na stan psychiczny i fizyczny oraz wiek. Do znęcania miało dochodzić od 22 grudnia 2023 r. do 19 października 2025 r. w Toruniu.

- Jak ustalono, zaniedbywała dziecko emocjonalnie. Nie dbała o jego codzienną higienę oraz zbilansowane posiłki. W październiku 2025 r., gdy małoletnia pozostawała pod jej wyłączną opieką, spożywała m.in. alkohol. Uderzała dziewczynkę po ciele - pośladkach, głowie, twarzy. Szarpała za lewą rękę - dodała prok. Oliver.

Rzeczniczka wyliczyła również obrażenia, jakich doznało dziecko. Wymieniła m.in. zadrapania, ślady przypominające ugryzienia oraz rozległe zasinienia, w tym na twarzy z wybroczynami i nadżerkami oraz zasinienia pośladków barwy sino-fioletowej.

Agnieszce W. grozi kara do ośmiu lat pozbawienia wolności

- Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił także na przedstawienie zarzutu udzielania nieodpłatnie środka odurzającego w postaci marihuany. Agnieszka W., przesłuchana w toku postępowania przygotowawczego, przyznała się jedynie do udzielenia marihuany. Nie przyznała się do znęcania nad córką. Zgodnie z pozyskaną w sprawie opinią sądowo-psychiatryczną jest poczytalna, a więc może ponieść odpowiedzialność karną za zarzucane jej przestępstwa - poinformowała przedstawicielka toruńskiej prokuratury.

W sprawie zastosowano tymczasowe aresztowanie. Mała Wiktoria trafiła natomiast do pieczy zastępczej. W toku jest postępowanie opiekuńcze, które zainicjował prokurator. Z urzędu toczy się też postępowanie o pozbawienie rodziców dziewczynki władzy rodzicielskiej. Agnieszce W. za zarzucane jej czyny grozi do ośmiu lat pozbawienia wolności.

