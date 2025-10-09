Ruch drogowy sparaliżowany przez znicze! Nietypowy wypadek pod Toruniem

Do wypadku doszło przy bramkach autostrady A1. Kierowca tira nie dostosował prędkości do warunków, panujących na drodze. Ogromna ciężarówka przewróciła się, a palety ze zniczami wylądowały na jezdni!

Kierowcy musieli liczyć się ze sporymi utrudnieniami, a mężczyzna z tira najpewniej zostanie ukarany. Stosowny wniosek został przekazany do sądu.

Zdjęcia i szczegóły podajemy na se.pl.

Wypadek na A1 pod Toruniem. Znicze sparaliżowały ruch

O zdarzeniu poinformowali nas przedstawiciele KM PSP w Toruniu. Wszystko działo się na terenie miejscowości Nowa Wieś. Na miejscu działały zastępy Państwowej Straży Pożarnej - JRG nr 3, JRG nr 2. O sprawę zapytaliśmy rzeczniczkę toruńskiej policji.

- 46-letni kierowca tira, w wyniku niedostosowania prędkości do warunków na drodze, stracił panowanie nad pojazdem. Tir uderzył w bariery energochłonne, po czym się przewrócił. Odłamki szkieł uszkodziły karoserię przejeżdżającego tamtędy forda. Kierowca tira był trzeźwy - powiedziała nam asp. Dominika Bocian z KMP w Toruniu.

Na szczęście w wypadku nikt nie ucierpiał, ale służby musiały zablokować autostradę A1, co spowodowało wieczorne utrudnienia. Zobaczcie galerię ze zdjęciami z miejsca zdarzenia!

Sprzątanie trwało do późnych godzin nocnych. Dopiero przed 3:00 utrudnienia się zakończyły. Policjanci apelują o ostrożność do kierowców i do pieszych. Warunki na drogach wciąż nie należą do najłatwiejszych. - Niedostosowanie prędkości do warunków to jedna z najczęstszych przyczyn wypadków - przypominają funkcjonariusze.

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym profilu na Facebooku oraz na mailu - [email protected].