Ruch drogowy sparaliżowany przez znicze! Nietypowy wypadek pod Toruniem

2025-10-09 11:50

Takich obrazków kierowcy z Torunia i okolic nie mieli prawa się spodziewać. Do wypadku doszło w środę (8 października 2025), ok. godziny 21:00 na A1 w gminie Lubicz. 46-letni kierowca tira przesadził z prędkością. Mężczyzna przewoził znicze, które wylądowały na drodze i sparaliżowały ruch. Mamy zdjęcia i informacje z policji!

  • Do wypadku doszło przy bramkach autostrady A1. Kierowca tira nie dostosował prędkości do warunków, panujących na drodze. Ogromna ciężarówka przewróciła się, a palety ze zniczami wylądowały na jezdni!
  • Kierowcy musieli liczyć się ze sporymi utrudnieniami, a mężczyzna z tira najpewniej zostanie ukarany. Stosowny wniosek został przekazany do sądu.
Wypadek na A1 pod Toruniem. Znicze sparaliżowały ruch

O zdarzeniu poinformowali nas przedstawiciele KM PSP w Toruniu. Wszystko działo się na terenie miejscowości Nowa Wieś. Na miejscu działały zastępy Państwowej Straży Pożarnej - JRG nr 3, JRG nr 2. O sprawę zapytaliśmy rzeczniczkę toruńskiej policji.

- 46-letni kierowca tira, w wyniku niedostosowania prędkości do warunków na drodze, stracił panowanie nad pojazdem. Tir uderzył w bariery energochłonne, po czym się przewrócił. Odłamki szkieł uszkodziły karoserię przejeżdżającego tamtędy forda. Kierowca tira był trzeźwy - powiedziała nam asp. Dominika Bocian z KMP w Toruniu.

Na szczęście w wypadku nikt nie ucierpiał, ale służby musiały zablokować autostradę A1, co spowodowało wieczorne utrudnienia. Zobaczcie galerię ze zdjęciami z miejsca zdarzenia!

Sprzątanie trwało do późnych godzin nocnych. Dopiero przed 3:00 utrudnienia się zakończyły. Policjanci apelują o ostrożność do kierowców i do pieszych. Warunki na drogach wciąż nie należą do najłatwiejszych. - Niedostosowanie prędkości do warunków to jedna z najczęstszych przyczyn wypadków - przypominają funkcjonariusze.

