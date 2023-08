Zapraszają na spektakularną kolację 50 metrów nad ziemią. Widoki zapierają dech w piersiach

Kto by nie chciał zjeść pysznej kolacji 50 metrów nad ziemią? W Toruniu to możliwe. Od 15 sierpnia w grodzie Kopernika trwa 14. Bella Skyway Festival. Imprezą towarzyszącą jest "Dinner in the sky". O co chodzi w tym projekcie? W ofercie mamy m.in. "podniebny deser”, za który trzeba zapłacić 250 zł od osoby oraz czterodaniowy obiad za 890 złotych od osoby. Bella Desert In The Sky, czliy desery są organizowane codziennie o 14:00, 16:00 oraz 21:45, z kolei Dinner In The Sky o 20:00. Rezerwacji można dokonywać na stronie internetowej. Wygląda to jak impreza dla najbogatszych, ale od czego jest konkurs?

Kolacja 50 metrów nad ziemią w Toruniu. Konkurs podczas Bella Skyway Festival

- To wyjątkowa okazja dla 10 par, by delektować się wykwintnymi potrawami w unikalnym otoczeniu festiwalu światła - zachęcają organizatorzy konkursu. Uczestnicy mogą się zgłaszać do czwartku (17 sierpnia) do godziny 18:00. Co trzeba zrobić?

opisać w krótkiej formie tekstowej z uzasadnieniem dlaczego Uczestnik Konkursu uważa Osobę zgłoszoną do Konkursu za niezwykłą. Opis powinien dotyczyć „bohatera/ki dnia codziennego” – np. partnera/ki, rodzica, przyjaciela/óki, współpracownika/czki, sąsiada/ki. Opis powinien dotyczyć osoby mającej możliwość przybycia na kolację Dinner in the Sky w dniu 18 sierpnia 2023 r. (piątek) o godz. 19:30 na Plac Rapackiego w Toruniu.

posiadać dowód zakupu biletu (bilet elektroniczny lub paragon – w przypadku zakupu biletu fizycznego. Sam bilet fizyczny nie jest dowodem zakupu).

wysłać opis wraz dowodem zakupu biletu do Toruńskiej Agendy Kulturalnej drogą mailową na adres konkurs@bellaskyway.pl w tytule maila wpisując „zgłoszenie na konkurs Gastronomiczne uniesienie”.

w treści maila należy podać pełne imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego Uczestnika Konkursu.

- Spośród nadesłanych opisów Organizator, dokona wyboru 10 najciekawszych zgłoszeń, których autorzy otrzymają podwójne zaproszenia na kolację Dinner in the Sky organizowaną w ramach 14. Bella Skyway Festival. Toruń. Kujawsko-Pomorskie. 18 sierpnia 2023 r. Organizator ogłosi zwycięzców na profilu Bella Skyway Festival na platformie społecznościowej Facebook oraz kontaktując się bezpośrednio z Uczestnikami Konkursu - czytamy na stronie bellaskyway.pl.

Organizatorzy zapewniają, że atrakcja jest bezpieczna, a dania przygotowują wybitni eksperci od kuchni. - W ciągu ostatnich lat Dinner in the Sky przecięło niebo 60 krajów. Było w Europie, ale także w Australii, Japonii, Indiach, Dubaju, RPA, Brazylii, Stanach Zjednoczonych, Meksyku, Kanadzie, w Chinach - czytamy na stronie festiwalu na Facebooku. Pod tekstem znajdziecie zdjęcia z pierwszego dnia Bella Skyway Festival 2023.