Byliśmy na otwarciu

Pierwszy dzień Bella Skyway Festival 2023 w Toruniu: Śpiewający Kopernik, Disney i wiele więcej [ZDJĘCIA]

Bella Skyway Festival 2023 w Toruniu rozpoczął się we wtorek (15 sierpnia 2023 r.) i potrwa do najbliższej soboty. 14. Bella Skyway Festival kusił m.in. śpiewającym Mikołajem Kopernikiem, instalacjami poświęconymi wytwórni Disney i niezwykłą areną do gry w siatkówkę plażową. Mamy zdjęcia z pierwszego dnia imprezy.