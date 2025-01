Kryminalne

Zapukali do mieszkania pseudokibica z Torunia. W środku były istne "skarby"

eitor 10:55 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

12 lat więzienia grozi 28-letniemu pseudokibicowi z Torunia, ujętemu przez kryminalnych z tego miasta. Funkcjonariusze pojawili się w mieszkaniu na Skarpie i znaleźli to, czego szukali. - Podejrzany usłyszał m. in. zarzuty dotyczące posiadania i wprowadzania do obrotu znacznej ilości tych zakazanych substancji - wyjaśnia asp. Dominika Bocian z KMP w Toruniu.