Złota jesień, a potem nagłe załamanie pogody! Wiemy, kiedy to się stanie

Jak prognozuje IMGW, w najbliższy weekend (18-20 października) pogodę w Polsce kształtować będzie wyż z centrum nad wschodnią Europą. Przyniesie nam suche i słoneczne dni. Do poniedziałku (21 października) bez deszczu i dość ciepło. W ciągu dnia temperatura maksymalna od 10°C na wschodzie do nawet 17-19°C na zachodzie. Znacznie chłodniejsze będą noce, szczególnie na wschodzie kraju i w obszarach podgórskich. Tam temperatura spadnie do około 0°C. Możliwe są też przygruntowe przymrozki. W dalszej części artykułu prognoza pogody IMGW na poszczególne dni weekendu.

Prognoza IMGW. Pogoda w weekend 18-20 października

W piątek (18 października) - według prognoz IMGW - Polska jest pod wpływem wyżu z centrum nad zachodnią Rosją. - Jesteśmy w przetransformowanym powietrzu polarnym, cieplejszym na zachodzie i chłodniejszym na wschodzie kraju. Ciśnienie bez większych zmian - czytamy w komunikacie IMGW. Najchłodniej na północy kraju, tam na termometrach 13-14°C. Najcieplej na południowym zachodzie, do 18°C. W sobotę (19 października) - jak podaje IMGW - Polska będzie pod wpływem wyżu z centrum nad Litwą. - Pozostaniemy w przetransformowanym powietrzu polarnym, cieplejszym na zachodzie i chłodniejszym na wschodzie kraju. Ciśnienie bez większych zmian - zapowiadają synoptycy. Najchłodniej na północnym wschodzie, tam 11-12°C. Najwyższa temperatura na południu kraju, do 17°C. W niedzielę (20 października) Polska będzie pod wpływem wyżu z centrum nad Białorusią. - Napływać będzie przetransformowane powietrze polarne, cieplejsze na zachodzie i chłodniejsze na wschodzie kraju - prognozuje IMGW. Ciśnienie będzie się wahać. Najchłodniej na północnym wschodzie, gdzie termometry pokażą 10-11°C. Najcieplej w zachodniej Polsce, do 18°C.

Po weekendzie więcej deszczu

Po weekendzie czeka nas jednak kolejne załamanie w pogodzie. Od wtorku (22 października) z zachodu na wschód będzie się przemieszczać front atmosferyczny i pojawią się słabe opady deszczu. W środę (23 października) deszcz od Warmii, przez centrum, po Śląsk.

Źródło: IMGW

#IMGWCMM: Średnioterminowa prognoza numeryczna💻 maksymalnej i minimalnej temperatury powietrza przewiduje kontynuację #BabieLato do 26 października. Zmiany w pogodzie mogą nadejść około 27/28 października. pic.twitter.com/vd9fHXm6fT— IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego (@IMGW_CMM) October 17, 2024

