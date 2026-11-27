Do szokujących wydarzeń doszło dokładnie 10 stycznia 1998 roku. Tuż przed godziną 20:00 grupa kibiców, licząca około dwieście osób, wracała z meczu koszykarskiego pomiędzy drużynami Czarni Słupsk i AZS Koszalin. Towarzyszył im radiowóz, który miał nadzorować spokojny powrót miłośników sportu. Zamiast tego, funkcjonariusze przyczynili się do dramatu, jaki rozegrał się na ulicy Szczecińskiej. To właśnie tam grupa weszła na jezdnię na czerwonym świetle, stwarzając według mundurowych zagrożenie w ruchu drogowym. Jeden z policjantów, Dariusz Woźniak, wściekł się tak bardzo, że opuścił pojazd i zaczął bieg w stronę tłumu. Kibice w większości rozbiegli się, udało im się uciec. Ale Woźniak dogonił 13-letniego chłopca, którym był Przemek Czaja. Zadał mu kilka ciosów policyjną pałką, głowę oraz szyję. Nieuzasadniony akt przemocy wobec dziecka doprowadził do jego śmierci. Przemek osunął się na ziemię, stracił przytomność.

Przemek Czaja zginął w potwornych męczarniach. Mundurowi odmówili wezwania pomocy

Pozostali kibice prędko doskoczyli do funkcjonariusza, by go powstrzymać. Prosili o pilne wezwanie karetki pogotowia, ale zarówno Dariusz Woźniak, jak i drugi funkcjonariusz, który początkowo pozostał w radiowozie, odmówili udzielenia pomocy. Gdyby tego nie zrobili, być może chłopca udałoby się uratować. Próbę reanimacji podjęło kilku kibiców, lecz nie przyniosła ona rezultatu. Przemek Czaja zginął w potwornych męczarniach. Około godziny 20:20 zmarł w wyniku wylewu, spowodowanego odniesionymi obrażeniami. Kilka godzin po zdarzeniu ustalono, że pogotowia faktycznie nie wezwała policja, lecz przypadkowa kobieta, która była świadkiem w sprawie. Pomoc była już jednak bezcelowa, chłopiec nie żył.

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Kibice opowiadali wówczas, że szarżujący policjant miał długą, tzw. szturmową pałkę. Był dobrze zbudowanym, grubym mężczyzną z wąsikiem. Znali go z widzenia, na każdym meczu miał zachowywać się wobec nich agresywnie. Jeden z mężczyzn w rozmowie z Głosem Pomorza relacjonował, że policjant uderzył 13-latka pałką w twarz. Potem mundurowi mieli odganiać tych, którzy chcieli chłopcu pomóc. Pani Agnieszka prosiła o wezwanie karetki, a oni wrócili do radiowozu i ignorowali jej prośby.

Przez kilka następnych dni Słupsk stał się areną walk pomiędzy kibicami a policjantami. Do sportowych fanów dołączali też zwykli obywatele, którzy chcieli przeciwstawić się brutalności funkcjonariuszy. W tamtym okresie dziennikarze relacjonowali, że do starć z mundurowymi dołączali nawet sympatycy zwaśnionych klubów, którzy usłyszeli o zdarzeniu z 13-latkiem. Wszyscy mówili wprost, że nie była to zwykła interwencja, a zwykłe morderstwo dziecka.

Starcia na ulicach Słupska wzmogły się tuż po tym, jak prokuratura niespodziewanie, wbrew zeznaniom i relacjom świadków, ogłosiła, że Przemek Czaja zmarł w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Próby tuszowania tragedii i przedstawiania okoliczności zdarzenia w zniekształcony sposób, rozwścieczyły kibiców. Służby podały bowiem, że 13-latek wpadł na słup trakcji trolejbusowej, uciekając przed mundurowymi, i to doprowadziło do jego śmierci.

W odpowiedzi na przekłamane oświadczenie służb, zaostrzyły się protesty na ulicach. Lokalni reporterzy donosili nawet o przypadkach spokojnych na co dzień kobiet, które miały z okien wylewać wrzątek na głowy patrolujących ulice mundurowych. Zapłonęły barykady, w stronę budynków komendy oraz prokuratury poleciały kamienie, używano też butelek z benzyną. Zdemolowano ponadto 22 radiowozy. - Śmierć za śmierć – skandował tłum, raz za razem. Policjanci, chcąc rozproszyć zebranych, używało na nich gazu łzawiącego. Ale nawet to nie powstrzymało fali protestujących osób. Jak wynika z medialnych ustaleń, łącznie podczas różnych walk doszło do zranienia ponad 70 funkcjonariuszy, a ci z kolei zatrzymali blisko 250 dorosłych osób. Warto jednak dodać, że oprócz pełnoletnich manifestantów, na ulicach nie brakowało też młodzieży, która protestowała przeciw brutalności policji wobec małoletnich. Przemek Czaja był przecież tylko dzieckiem, mającym zaledwie 13 lat.

Słupscy mundurowi, nie mogąc poradzić sobie z rozżalonymi obywatelami, poprosiło o wsparcie. W związku z niebezpieczną sytuacją nowo mianowany wojewoda słupski, Jerzy Kuzyniak, powołał powołał zespół kryzysowy, w którego funkcjonowaniu brali udział między innymi senator Anna Bogucka-Skowrońska i poseł Kazimierz Janiak. Do miasta wysłano dodatkowe siły, a Słupsk zaczęło patrolować dziennie ponad tysiąc funkcjonariuszy. Gdy największe emocje opadły, walki powoli ustały. Sytuacja ustabilizowała się 14 stycznia 1998 roku, cztery dni po śmierci młodego kibica. Nie oznacza to jednak, że o sprawie zapomniano – wręcz przeciwnie.

Media i lokalna władza stanęły po stronie kibiców. "Jesteśmy z wami, nie z policją"

Wszyscy z zapartym tchem śledzili kolejne działania wymiaru sprawiedliwości w tej sprawie. Pierwotną wersję rzekomych wydarzeń, czyli wypadek o którym mówiła prokuratura, potwierdził lekarz przeprowadzający sekcję zwłok. Później przyznał jednak, że się pomylił, a przyczyną błędu miała być presja czasu i wydarzeń, które rozegrały się w Słupsku. Ludzie odetchnęli, widząc, że próba zatuszowania tragedii nie udaje się służbom. Tym bardziej, że 15 stycznia 1998 roku sąd zastosował wobec Dariusza Woźniaka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów w Słupsku wpłacił za niego poręczenie majątkowe w wysokości pięciu tysięcy złotych.

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W międzyczasie lokalne media i władza zdawały się stawać po stronie kibiców. Z przekazów jasno wynikało, kto stoi za śmiercią nastolatka, a ówczesny prezydent Słupska, Jerzy Mazurek, jeszcze w czasie różnych demonstracji mówił wprost: „Jesteśmy z wami, nie z policją”. Jeszcze w tym samym roku w miejscu śmierci 13-letniego kibica władze miasta postawiły niewielki pomnik, upamiętniający chłopca.

Prokuratura Rejonowa w Słupsku straciła natomiast sprawę. Uznano, mając zapewne na uwadze jej początkowe komunikaty, że nie wyjaśni jej w sposób należyty. Śledztwo trafiło w ręce prokuratury z Elbląga. Zarządzono przeprowadzenie drugiej sekcji zwłok, której wyniki nie zostawiały żadnej wątpliwości: Przemek Czaja zmarł w wyniku uderzeń, zadanych mu przez policjanta. Ruszył proces, a wyrok poznaliśmy zaledwie pół roku po śmierci 13-letniego kibica.

Sąd Okręgowy w Koszalinie skazał Dariusza Woźniaka na sześć lat pozbawienia wolności, uznając go winnym pobicia ze skutkiem śmiertelnym. Oskarżyciele posiłkowi, którymi zostali rodzice Przemka, oraz prokuratura odwołali się od tego wyroku. Uważali bowiem, że kara jest zbyt niska. Sąd Apelacyjny w Gdańsku przeanalizował dokumentację i w połowie maja 2001 roku zdecydował o zmianie wyroku, dodając do niego dwa lata pozbawienia wolności. Dariusz Woźniak, już prawomocnym wyrokiem, został więc skazany na osiem lat więzienia. Jego kolega z radiowozu, Robert K., także trafił za kraty – sąd apelacyjny wymierzył mu karę ośmiu miesięcy za nieudzielenie pomocy umierającemu Przemkowi.

O tym, jak wyglądała rzeczywistość policjanta za kratami, w 2003 roku opowiadał nawet film dokumentalny pt. „Zabić go”. Jak nietrudno się domyślić, niechęć, a wręcz nienawiść wobec skazanego funkcjonariusza, była wśród współosadzonych ogromna. Dariusz Woźniak spędził jednak w zamknięciu zaledwie połowę wyroku. Po czterech latach został warunkowo zwolniony.

Po 25 latach od tragicznych wydarzeń w Słupsku, czyli w 2023 roku, mama Przemka Czai w rozmowie z „Przeglądem Sportowym Onetu” wyznała, że nadal nie pogodziła się ze śmiercią syna. Pani Marzenna Czaja opowiadała, że Przemek miał przed sobą całe życie, wielkie plany i marzenia. Chciał zostać koszykarzem, potem stolarzem, posiadał manualne zdolności. Na co dzień był pogodnym, wesołym dzieckiem, bardzo lubił zwierzęta i ściągał do domu psy oraz koty z okolicy. „Przez dwa miesiące po pogrzebie na jego grobie czuwał jakiś piesek", którym ten prawdopodobnie się wcześniej opiekował. Śmierć 13-latka bezpowrotnie odmieniła życie jej oraz męża.

- To zrujnowało naszą psychikę. Tego nie da się zapomnieć. Są takie dni, że zamykamy się z mężem osobno w pokojach. Mamy takie doły. Zwłaszcza przed świętami, rocznicami urodzin czy śmierci – powiedziała kobieta w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onetu. Gdy wspomina wydarzenia sprzed lat, myśli o piekle. - Prosiliśmy o spokój, nie chcieliśmy, żeby ktoś jeszcze ucierpiał, a policja była bezwzględna. Funkcjonariusze wyciągali ludzi z klatek schodowych, nie patrząc na wiek. Starszą panią chcieli pałować – wyznała pani Marzenna.

Czas nie uleczył ran, zadanych tej rodzinie. Wciąż jest im ciężko o tym mówić. - Czujemy się tak, jakby to było wczoraj – wyznali.

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Sprawę 13-latka omawiają nawet na dzisiejszych szkoleniach. Ta tragedia nie powinna się wydarzyć

Śmierć Przemka Czai wstrząsnęła całą Polską i do dziś jest wspominana przez mieszkańców Słupska, oraz osób z wielu innych miejscowości, którzy śledzili tamtejsze wydarzenia. Zresztą sprawa pamiętana jest także przez służby. Ówczesny oficer prasowy Komendy Rejonowej Policji w Słupsku, Jacek Bujarski, przyznał, że tragiczna śmierć Przemysława Czai, późniejsze zamieszki i kwota, jaką zapłaciła za czyn popełniony przez Dariusza Woźniaka policja, są ciągle przywoływane podczas szkoleń nowej kadry. Aktualne pozostaje też poczucie pewnej niesprawiedliwości, bo sprawca spędził za kratami krótki okres. Zdaniem rodziny, funkcjonariuszy po prostu nie mieli siły pilnować i chronić go przed innymi więźniami, którzy chcieli śmierci policjanta. Łatwiej było więc warunkowo zwolnić go z więzienia, choć – przynajmniej oficjalnie – wyszedł za dobre sprawowanie.

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Mężczyzna w jednym z reportaży telewizyjnych nie wykazywał skruchy. Twierdził nawet, że rodzice Przemka są z „patologicznej rodziny” i jak wyjdzie na wolność, to zrobi z nimi porządek. Po wyroku dodawał, że nie ma wyrzutów sumienia i "nie wie, czy on to zrobił". - On robił z siebie ofiarę, a nie przestępcę. Jego prawo, ale prawda to nie była. Policja zaczęła nagle cierpieć na amnezję. Przesłuchiwano chyba z 40 funkcjonariuszy, żaden z nich nic nie pamiętał i nie widział. To ja mogę odpowiedzieć, że po co po powrocie na komendę umył pałkę, zdezynfekował domestosem, oddał koledze i powiedział, że jemu już więcej nie będzie potrzebna? Gdy te słowa zostały przytoczone, stwierdził, że dba o swoje narzędzia pracy i że muszą być czyste – odpowiadała mu po latach w rozmowie z „Onetem” mama 13-letniego Przemka. Dariusz Woźniak nigdy więcej nie skontaktował się z rodziną nastolatka. Zmieniał miejsca zamieszkania, w Słupsku nie miał życia. Nie wiadomo, co się z nim teraz dzieje, a medialne doniesienia są pod tym względem rozbieżne: jedni piszą, że zmarł, a inni, że dorabia jako ochroniarz w galeriach handlowych. To wszystko pozostaje jednak w sferze plotek i domysłów.

To, co wiadomo na pewno, to fakt, że tragedia Przemka Czai pozostała w sercach wielu osób, co widać przy okazji każdej rocznicy wstrząsających wydarzeń w Słupsku. Do dziś, po tylu latach, pod pomnikiem upamiętniającym chłopca przy ulicy Szczecińskiej pojawia się tłum ludzi, zarówno dorośli, jak i dzieci, którzy w rocznicę śmierci 13-latka zapalają tam znicze oraz zostawiają kwiaty.

- Przemku, nigdy nie będziesz szedł sam - mówili kibice, zgodnie ze słowami mamy chłopca. - Bardzo się cieszymy, że o nim pamiętają i szczerze za to dziękujemy – podsumowała kobieta. Ta pamięć o nastolatku pozostaje wiecznie żywa.

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