19-letni Ukrainiec chciał zaimponować dziewczynom. Użył wyrwanego znaku drogowego. Wyszło, jak wyszło...

19-letni Ukrainiec, chcąc zaimponować koleżankom, dokonał aktu wandalizmu w Gdańsku.

Włamał się do kwiatomatu, wybijając szybę znakiem drogowym, a straty oszacowano na ponad 10 tysięcy złotych.

Mężczyzna przyznał się do winy, grozi mu do 10 lat więzienia. Jakie były motywy jego "romantycznego" gestu? Tego na razie się nie dowiemy, bo 19-latek odmówił składania zeznań.

Chciał zaimponować koleżankom. Skończył z zarzutami

19-letni obywatel Ukrainy postanowił zaimponować koleżankom. Zrobił to jednak w najgorszy możliwy sposób. Jego "romantyczny" gest może go teraz słono kosztować.

- Brzmi jak scena z filmu. Niestety – to rzeczywistość. We wtorek (14 kwietnia - red.) około godziny 2:00 policjanci z Gdańska dostali zgłoszenie o włamaniu do kwiatomatu. Już po niecałych 20 minutach funkcjonariusze zatrzymali sprawcę włamania - informują gdańscy funkcjonariusze w mediach społecznościowych.

Wyrwał znak i rozbił kwiatomat. 19-latek zatrzymany po nocnej eskapadzie

Z ustaleń policjantów wynika, że młody mężczyzna, prawdopodobnie będący pod wpływem alkoholu, wyrwał znak drogowy, a następnie użył go do wybicia szyby w kwiatomacie. Sprawcą okazał się 19-letni obywatel Ukrainy. Został zatrzymany i noc spędził w policyjnym areszcie. Straty, jakie spowodował, oszacowano na ponad 10 tysięcy złotych.

Funkcjonariusze zabezpieczyli nagrania z monitoringu oraz przesłuchali świadka zdarzenia. 19-latek odmówił składania wyjaśnień, jednocześnie przyznając się do winy. Usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem, za co grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

- Morał? Kwiaty robią wrażenie… ale lepiej kupić je legalnie - podsumowują policjanci w social mediach.

