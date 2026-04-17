19-letni Ukrainiec chciał zaimponować dziewczynom. Użył wyrwanego znaku drogowego. Wyszło, jak wyszło...

Dawid Piątkowski
2026-04-17 9:54

Chciał zaimponować koleżankom, a skończył w rękach policji! 19-latek z Gdańska wybił szybę w kwiatomacie, ukradł dwa bukiety i wręczył je dwóm dziewczynom. Jego romantyczny gest może go jednak słono kosztować. Za kradzież z włamaniem grozi mu nawet 10 lat więzienia. Szczegóły poniżej.

Galeria zdjęć 5
  • 19-letni Ukrainiec, chcąc zaimponować koleżankom, dokonał aktu wandalizmu w Gdańsku.
  • Włamał się do kwiatomatu, wybijając szybę znakiem drogowym, a straty oszacowano na ponad 10 tysięcy złotych.
  • Mężczyzna przyznał się do winy, grozi mu do 10 lat więzienia. Jakie były motywy jego "romantycznego" gestu? Tego na razie się nie dowiemy, bo 19-latek odmówił składania zeznań.

Chciał zaimponować koleżankom. Skończył z zarzutami

19-letni obywatel Ukrainy postanowił zaimponować koleżankom. Zrobił to jednak w najgorszy możliwy sposób. Jego "romantyczny" gest może go teraz słono kosztować.

- Brzmi jak scena z filmu. Niestety – to rzeczywistość. We wtorek (14 kwietnia - red.) około godziny 2:00 policjanci z Gdańska dostali zgłoszenie o włamaniu do kwiatomatu. Już po niecałych 20 minutach funkcjonariusze zatrzymali sprawcę włamania - informują gdańscy funkcjonariusze w mediach społecznościowych.

Wyrwał znak i rozbił kwiatomat. 19-latek zatrzymany po nocnej eskapadzie

Z ustaleń policjantów wynika, że młody mężczyzna, prawdopodobnie będący pod wpływem alkoholu, wyrwał znak drogowy, a następnie użył go do wybicia szyby w kwiatomacie. Sprawcą okazał się 19-letni obywatel Ukrainy. Został zatrzymany i noc spędził w policyjnym areszcie. Straty, jakie spowodował, oszacowano na ponad 10 tysięcy złotych.

Funkcjonariusze zabezpieczyli nagrania z monitoringu oraz przesłuchali świadka zdarzenia. 19-latek odmówił składania wyjaśnień, jednocześnie przyznając się do winy. Usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem, za co grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

- Morał? Kwiaty robią wrażenie… ale lepiej kupić je legalnie - podsumowują policjanci w social mediach.

Przeczytaj także:
Michał G. wjechał w drzewo. Zginęła jego dziewczyna i koleżanka. Rodzice 17-lat…
Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii
Pytanie 1 z 25
Pióro czy piuro?
MIĘKISZON WĘGIERSKI. NOCNA ZMIANA | KAMILA BIEDRZYCKA & DR MIROSŁAW OCZKOŚ
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki