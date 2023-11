Absolutny zakaz jedzenia mięsa w piątki. Ekoaktywiści błagają papieża

Papież Franciszek już w przeszłości pokazywał, że popiera ekologiczne podejście i dbanie o środowisko. Zwrócił na to uwagę w encyklice "Laudato Si". Organizacja Sustainable Earth Eating zachęca do zaktualizowania encykliki i zamieszczenia w niej bezwzględnego zakazu spożywania mięsa w piątki. Obecnie lokalne episkopaty mają możliwość m.in. udzielania dyspensy. Często korzystają z tego przy okazji zbliżających się świąt lub przy długich weekendach. - Przywrócenie bezmięsnych piątków przez Kościół katolicki byłby potężnym symbolem jedności i ogromnym krokiem w kierunku ochrony naszej planety. Zachęcamy papieża do rozważenia tej propozycji gdy przygotowuje się do udziału w dorocznym spotkaniu klimatycznym ONZ IPCC - podkreśla Jane DeMarines, dyrektor generalny SEE, cytowana przez portal wiadomoscihandlowe.pl.

Zdaniem aktywistów, w ten sposób cała społeczność katolików potwierdziłaby znaczenie diety opartej na roślinach w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, oszczędzaniu zasobów naturalnych i promowaniu zrównoważonego rozwoju. Na ten moment nie wiadomo, jak papież Franciszek odpowie na apel aktywistów.