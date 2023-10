Gdynia: Akita rozszarpała pieska. Pijana właścicielka poszła po piwo

Szczegóły zdarzenia ze środy (18 października 2023 r.) sprawiają, że łapiemy się za głowy. Skrajną nieodpowiedzialnością, a wręcz kompletną głupotą wykazała się właścicielka akity. Wyszła na spacer z czworonogiem, w stanie konkretnego upojenia alkoholowego. W skrócie - była pijana jak bela i postanowiła kupić kolejne puszki z piwem. - Zostawiła psa "przywiązanego" przed sklepem, udając się po zapas alkoholu. W tym czasie Bambi był na spacerze. Kiedy akita go zobaczyła, rzuciła się na niego. Złapała w pysk i szarpała jak lalką - relacjonuje przedstawiciel hodowli Diamonds Pomeranian w mediach społecznościowych.

Bambika próbowała ratować właścicielka, która również została pogryziona. W końcu pomocy udzielił postawny mężczyzna i być może dzięki niemu nie doszło do kolejnej tragedii. Pijana kobieta, która poszła po piwo z akitą, pojawiła się na miejscu stanowczo zbyt późno. Obrażenia jakich doznał Bambi były bardzo rozległe rozległe. Psiak szybko trafił pod opiekę weterynaryjną, ale wszystko na nic.

Bambi rozszarpany przez akitę w Gdyni. "Błaha sprawa"

Przyjaciele zwierząt i przedstawiciel wyżej wspominanej hodowli mają również pretensje do policjantów, którzy otrzymali w tej sprawie zgłoszenie.

- To co nie mieści mi się w głowie to fakt, że akita nie została skierowana nawet na obserwację. Ciekawe czy służby podjęłyby takie same decyzje gdyby życie straciło dziecko? Tym samym po zdarzeniu chodziła po osiedlu bez smyczy! Sytuacja z komisariatu również woła o pomstę do nieba. Funkcjonariusze podśmiewując się stwierdzili, że to błaha sprawa, pies zagryzł psa, a ten w polskim prawie traktowany jest jak rzecz - czytamy w relacji na profilu Diamonds Pomeranian.

Właścicielka akity nie została na miejscu przebadana alkomatem, bo policjanci nie mieli takiego urządzenia ze sobą. W notatce pojawiła się jednak wzmianka o upojeniu alkoholowym. Sąd karny może ukarać pijaną kobietę za wykroczenie, temat na pewno będzie również przedmiotem analizy w sądzie cywilnym. - Właściciel psa ani jego matka, która zabrała tego psa na spacer nie poczuwają się do winy - czytamy w emocjonalnym wpisie. Przedstawiciele hodowli zapewniają, że zrobią wszystko, aby "osoby odpowiedzialne za śmierć poniosły konsekwencje". Nasza redakcja przyłącza się do apelu - pod żadnym pozorem nie wychodźmy na spacery z psami pod wpływem alkoholu.