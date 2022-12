Atak na taksówkarza w Gdańsku. 42-latkowi grozi 12 lat więzienia

"Zatoka Sztuki" to kolejny trop na mapie poszukiwań Iwony Wieczorek? Jakie tajemnice kryją się za tymi murami?

Do napadu na gdańskiego taksówkarza doszło w Wigilię (24 grudnia) przed godz. 22 na ul. Podwale Grodzkie. - Sprawca podszedł do siedzącego w samochodzie taksówkarza, uderzył pokrzywdzonego pięściami w głowę i ukradł mu 200 złotych. Policjanci od razu po otrzymaniu zgłoszenia pojechali na miejsce przestępstwa i dokładnie sprawdzili rejon - informuje oficer prasowy KMP w Gdańsku. Po godzinie 22, w tunelu dworca PKP Gdańsk Główny, policjanci zauważyli mężczyznę, który pasował do rysopisu sprawcy. Funkcjonariusze zatrzymali 42-letniego napastnika i odzyskali skradzione przez niego pieniądze. Mężczyzna był pod wpływem alkohol.

Napad na taksówkarza w Gdańsku. 42-latkowi grozi do 12 lat więzienia

- Zatrzymany mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Podejrzany został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut za rozbój. W poniedziałek, na wniosek prokuratora, sąd zastosował wobec 42-latka tymczasowy areszt na trzy miesiące. Za rozbój grozi do 12 lat pozbawienia wolności - informuje oficer prasowy.

