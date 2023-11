Bank stracił gigantyczne pieniądze! Wszystko przez uzależnionego 24-latka

Zgłoszenie o kradzieży 400 tysięcy złotych w banku wpłynęło do sopockiej policji w piątek (24 listopada 2023). Szefostwo podejrzewało, że za wszystkim stoi pracownik, który zostawił klucze w pracy, po czym nie zjawił się w banku. 24-latek został zatrzymany w Gdańsku. - Z miejsca zatrzymania trafił on do policyjnej celi. Pracujący nad sprawą śledczy ustalili, że wszystko wyszło na jaw po rutynowej kontroli, jaką przeprowadził dyrektor działu kontroli - informuje podkom. Lucyna Rekowska, oficer prasowy KMP w Sopocie.

- Okazało się, że 24-letni pracownik banku będąc zatrudniony jako kasjer przez trzy tygodnie swojej działalności zabierał z indywidualnej skrytki bankowej pieniądze. Łącznie było to ponad 399 tys. złotych. Śledczy ustalili też, że 24-latek miał słabość do hazardu. Zaraz po zatrzymaniu przyznał się on policjantom zarówno do przywłaszczenia gotówki jak i przeznaczania jej na zakłady bukmacherskie. Dodał też, że praktycznie wszystkie pieniądze przegrał - dodaje policjantka.

Sopot: Przywłaszczył 400 tysięcy złotych z banku. Grozi mu 10 lat więzienia

Zgromadzone w sprawie dowody policjanci przekazali do prokuratury i doprowadzili tam zatrzymanego 24-latka. Prokurator ogłosił podejrzanemu zarzut przywłaszczenia powierzonej mu gotówki w kwocie blisko 400 tys. złotych. Ponadto po przesłuchaniu zastosował wobec gdańszczanina dozór policyjny polegający na zgłaszaniu się dwa razy w tygodniu w jednostce Policji i zakazie kontaktowania się z pracownikami banku. Czynności w sprawie cały czas trwają i śledczy szczegółowo wyjaśniają wszystkie okoliczności.

- Za przywłaszczenie powierzonego mienia znacznej wartości grozi do 10 lat więzienia - podsumowuje oficer prasowy KMP w Sopocie.

