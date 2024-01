Bezdomność w mieście. Gdyńscy urzędnicy pomagają w trudnościach

Podstawą zmiany sytuacji życiowej jest wola człowieka. Podczas ostatniego badania 38 ankietowanych odmówiło udziału w nim. W większości to osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji osobistej, które odmawiają przyjęcia jakiegokolwiek wsparcia. Takim ludziom trudno pomóc, a gdy nie ma sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia, jest to prawie niemożliwe. Jedyne, co możemy zrobić w takich przypadkach, to informować, gdzie można się udać i ponawiać nasze odwiedziny, zachęcając każdorazowo do skorzystania ze wsparcia. Praca z osobami w kryzysie bezdomności polega na nawiązaniu relacji. Bywa, że wymaga to więcej czasu. A przecież przekonanie kogoś, że warto o siebie zawalczyć, to dopiero początek procesu wychodzenia z bezdomności. Dlatego, jak co roku, ponawiam apel do mieszkańców o kontakt. Taki telefon może uratować czyjeś zdrowie lub życie