Bezpardonowy atak na papieża przed budynkiem "Solidarności". Do czego to doszło?!

Gdańsk. Policjantki zatrzymały samochód do kontroli. Pasażer poprosił o mandat. Trafił do więzienia

Papieska wystawa zniszczona

Po emisji na antenie TVN 24 reportażu "Franciszkańska 3", w którym autor przekonuje, że Jan Paweł II, kiedy był jeszcze metropolitą krakowskim, miał wiedzieć o przypadkach pedofilii wśród księży i tuszować je, Polskę zalała fala chuligańskim ataków. Celami wandali są przede wszystkim pomniki i tablice upamiętniające papieża Polaka.

Tym razem chuliganie wyładowali swoje emocje na wystawie papieskiej w Gdańsku, która 21 marca stanęła przed gdańską siedzibą NSZZ "Solidarność". - Ta wystawa jest pokazaniem tego, co Ojciec Święty przez te wszystkie lata zrobił dla Polski, Solidarności i wolnej demokratycznej Europy. Po raz pierwszy była ona pokazywana publiczności w 40. rocznicę I Pielgrzymki Ojca Świętego do Polski. Nie pozwolimy na szarganie dobrego imienia Jana Pawła II. To dla nas, związkowców z Solidarności, fundament - mówił podczas w marcu Piotr Duda, szef "Solidarności", cytowany przez portal "Tygodnik Solidarność".

Nagranie z monitoringu trafiło na policję

W nocy z poniedziałku na wtorek (10/11 kwietnia) wandale połamali płyty i powywracali stojaki wystawy papieskiej. Zdarzenie zarejestrowały kamery monitoringu. Nagranie trafiło na policję.

- W związku z pojawieniem się w mediach informacji o zniszczeniu wystawy fotograficznej, do której doszło przy ul. Wały Piastowskie, sprawą zajęli się policjanci. Funkcjonariusze ustalają okoliczności zdarzenia i sprawdzają monitoring. Policjanci skontaktowali się z osobą pokrzywdzoną i wykonują czynności majce na celu przyjęcie zawiadomienia o przestępstwie. Za zniszczenie mienia grozi kara nawet 5 lat pozbawienia wolności – powiedział w rozmowie z lokalnym portalem trojmiasto.pl asp. szt. Mariusz Chrzanowski z KMP w Gdańsku.

‼️Wandale‼️W nocy z poniedziałku na wtorek grupa młodych osób dokonała aktu wandalizmu, niszcząc wystawę poświęconą św. Janowi Pawłowi II. „Ty nas obudziłeś, My Cię obronimy”, postawioną w Gdańsku przed siedzibą @Solidarnosc_ Sprawa jest już zgłoszona na @PolskaPolicja a my… pic.twitter.com/qmVAKWfFQ2— Tygodnik Solidarność (@Tysol) April 11, 2023