Bijatyka podczas świątecznych zakupów w Gdyni! 22-latek z obrażeniami głowy w centrum handlowym

Bijatyka w centrum handlowym w Gdyni! Skatowany 22-latek, policja szuka sprawców

W samym środku szału przedświątecznych zakupów doszło do krwawej bijatyki! Te szokujące sceny rozegrały się w piątek około godziny 19 w jednym z centrum handlowych w Gdyni! W piątkowy wieczór wezwano tam pilnie patrol policji. Jak się okazało, wśród sklepów i robiących świąteczne zakupy klientów doszło do kłótni między czterema mężczyznami, która przerodziła się w rękoczyny. "Ze wstępnych ustaleń wynika, że na terenie pasażu doszło do sprzeczki pomiędzy czterema mężczyznami. Jak się okazało jeden z nich został pokrzywdzony i doznał urazu głowy. Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego, który zabrał 22-latka do szpitala" - powiedział Polskiej Agencji Prasowej młodszy aspirant Marek Kobiałko z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni.

Policja poszukuje sprawców. 22-latek pobity podczas zakupów

Jak dodał funkcjonariusz, policjanci z Gdyni poszukują teraz sprawców pobicia 22-latka w centrum handlowym w Gdyni. Chodzi o centrum handlowej przy ulicy Górskiego. Funkcjonariusze ustalają dokładne okoliczności zdarzenia i proszę świadków zdarzenia o zgłaszanie wszelkich informacji, które mogą pomóc w ujęciu sprawców pobicia 22-letniego mężczyzny.

Sonda Często robisz zakupy w galeriach handlowych? Tak Nie

Gdynia. Co wiesz o tym mieście? Sprawdź się w naszym quizie! Pytanie 1 z 5 W Gdyni mieszka 400 tys. osób? Nie Tak Dalej