Brawurowy pościg policyjny. To, co wyprawiał 16-latek przechodzi ludzkie pojęcie

To była pracowita końcówka weekendu dla policjantów z Malborka. W niedzielę (8 października 2023 r.) po godzinie 20:00 na ul. Aleja Rodła zwrócili uwagę na kierowcę renaulta, który jechał lewym pasem. To jeszcze nie zbrodnia, ale delikwent robił to nienaturalnie wolno. Kiedy funkcjonariusze wysłali mu czytelne sygnały do zatrzymania, ten natychmiast przyspieszył i ratował się ucieczką. - Mundurowi natychmiast ruszyli w pościg za samochodem. W trakcie pościgu policjanci cały czas dawali kierującemu oplem sygnały świetlne i dźwiękowe do zatrzymania się. Ten mimo wszystko nie reagował na sygnały i dalej kontynuował swoją ucieczkę, popełniając szereg wykroczeń i stwarzając jednocześnie zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym - relacjonuje st. asp. Sylwia Kowalewska, oficer prasowa KPP w Malborku.

Malbork: 16-latek uciekał przed policją. Śmigłowiec LPR w akcji

Policjantka dodaje, że na skrzyżowaniu ulic Jagiellońskiej i Zakopiańskiej uciekinier stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w betonową latarnię oraz dwa zaparkowane samochody. Okazało się, że autem podróżowało dwóch młodych mężczyzn - 16-letni kierowca bez uprawnień do kierowania i 17-letni pasażer. W wyniku zderzenia obaj odnieśli obrażenia. Policjanci natychmiast zajęli się poszkodowanymi. Funkcjonariusze wyciągnęli nieprzytomnego 16-latka z pojazdu i natychmiast udzielili mu oraz jego pasażerowi pomocy przedmedycznej, a następnie przekazali ich medykom.

- Obrażenia kierującego były na tyle poważne, że został on przetransportowany do szpitala Lotniczym pogotowiem Ratunkowym. Mundurowi zbadali stan trzeźwości 17-latka. Okazało się, że był on pod wpływem alkoholu. On również został przewieziony do szpitala. Policjanci na miejscu zdarzenia wykonali oględziny, przesłuchali świadków, technik kryminalistyki wykonał dokumentację fotograficzną i zabezpieczył ślady. Teraz śledczy, na podstawie zebranego materiału dowodowego szczegółowo będą wyjaśniać przyczyny i okoliczności tego zdarzenia - podsumowuje st. asp. Kowalewska.

