"Zatoka Sztuki" to kolejny trop na mapie poszukiwań Iwony Wieczorek? Jakie tajemnice kryją się za tymi murami?

Na co dzień występuje w Meksyku, ona znalazła go na plaży w Gdańsku! Ekspert ostrzega

To inwazyjny gatunek

Do Polski nadciąga bieda?

Mężczyzn zatrzymali funkcjonariusze gdańskiej delegatury CBA w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia ok. godz. 14 na jednej z ulic w Gdańsku, zaraz po przekazaniu korzyści majątkowej - podał PAP zespół prasowy CBA. Przeszukano Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim oraz także miejsca zamieszkania zatrzymanych - zaznaczył zespół. Mężczyźni zostali doprowadzeni do gdańskiego pomorskiego wydziału zamiejscowego departamentu ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji, gdzie usłyszeli zarzuty - poinformował PAP dział prasowy Prokuratury Krajowej.

Fałszywe faktury VAT na gigantyczną sumę. CBA zatrzymało podejrzanych

"Dotyczą one przyjęcia przez urzędnika korzyści majątkowej w kwocie 20 tys. zł w zamian za odpowiednie przygotowanie dokumentacji konkursowej gwarantującej wybór oferty słupskiego przedsiębiorcy" - wyjaśniła PAP prokuratura. Za takie przestępstwo grozi do 10 lat więzienia. Obaj mężczyźni przyznali się do winy i złożyli wyjaśnienia. Prokurator wyznaczył im poręczenia majątkowe, zakazał opuszczania kraju i nakazał dozór policji - podał PAP dział prasowy PK. Czynności w tej sprawie są kontynuowane - zaznaczył zespół prasowy CBA. (PAP)