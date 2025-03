Chciał złożyć życzenia na Dzień Kobiet. Fatalny finał!

71-latek jechał na motorowerze do znajomej, żeby złożyć życzenia z okazji Dnia Kobiet. Nie dojechał, to się źle skończyło!

Miliony mężczyzn w całej Polsce składają dziś życzenia z okazji Dnia Kobiet. Ale nie zawsze taki zamiar kończy się dobrze! 71-latek, dla którego wyprawa z życzeniami miała fatalny finał, sam sobie jednak na to zapracował. Co się wydarzyło? Całe zajście opisali pomorscy policjanci na swojej stronie internetowej. W przeddzień 8 marca w gminie Liniewo zatrzymali do kontroli mężczyznę kierującego motorowerem Romet. Kazali 71-latkowi dmuchać w alkomat. Wtedy okazało się, że mężczyzna w w organizmie powyżej 0,5 promila alkoholu. To nie był w dodatku koniec. Okazało się bowiem, że 71-latek mia sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych z uwagi na to, że nie był to jego pierwszy raz na podwójnym gazie.

"Mężczyzna tłumaczył się, że chciał odwiedzić swoją znajomą z okazji nachodzącego święta Dnia Kobiet"

"Mężczyzna tłumaczył się, że chciał odwiedzić swoją znajomą z sąsiedniej miejscowości z okazji nachodzącego święta Dnia Kobiet i złożyć jej życzenia. Teraz za kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu oraz naruszenie zakazu sądowego grozić mu może nawet do 5 lat pozbawienia wolności" - piszą policjanci z Liniewa na swojej stronie internetowej i przypominają, by nigdy nie decydować się na prowadzenie po paru głębszych, bo stwarza to śmiertelne zagrożenie na drodze.

