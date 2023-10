Co dalej z Polanką Redłowską? Trwa drugi etap konsultacji społecznych

Na Polance Redłowskiej stanęła tablica informacyjna z wizualizacjami zagospodarowania tej przestrzeni. To efekt czterodniowych warsztatów charrette, które odbyły się w dniach 2-6 października z grupą około 30 chętnych mieszkańców. Na ich podstawie architekci krajobrazu opracowali wstępny plan zagospodarowania przestrzennego Polanki, który został zaprezentowany w niedzielę, 22 października w UrbanLabie - podaje Gdynia.pl

Jak czytamy, w poniedziałek, 23 października i we wtorek, 24 października przy tablicach na Polance na mieszkańców czekali konsultanci. Mieli być po 2 godziny dziennie, ale przeciągnęli do 3. Opowiadali, informowali, słuchali, notowali. Wysłuchane uwagi mieszkańców posłużą im do wypracowania ostatecznej wizji tego miejsca.

Nie ma tłumów, ale jest stały przepływ, cały czas z kimś rozmawiamy, parami, trójkami, pojedynczymi osobami, które przychodzą. Są osoby, które od dawna śledzą konsultacje społeczne i rozwój tego terenu i zdecydowanie czekały na dyżur konsultacyjny, specjalnie przyszły, wiedziały w jakim terminie dokładnie on się odbędzie. Ale są też osoby, które przypadkiem się dowiedziały dzięki temu, że korzystają z tego terenu i dzięki temu, że tutaj stoimy. Wypowiedziały się, wzięły udział w konsultacjach i obiecują zwykle, że poniosą tę informację dalej i przekażą chociażby informację o kwestionariuszu onlinowym swoim znajomym, którzy też tutaj bywają i w jakiś sposób korzystają z tego miejsca

– opowiada obecna na polance Agata Bluj, dyrektorka ds. komunikacji i rozwoju oraz specjalistka ds. partycypacji w fundacji Stocznia.

Choć dyżury konsultacyjne trwały dwa dni, to tablica informacyjna pozostanie na Polance do 10 listopada. Do tego dnia wszyscy będą mogli ustosunkować się do przedstawionej wizji, wypełniając formularz online na stronie: konsultujemy.gdynia.pl oraz listownie lub osobiście w sposób opisany w artykule Zmieniamy Polankę Redłowską.

Do realizacji warsztatów, wypracowania koncepcji zagospodarowania Polanki i zebrania do niej uwag zostali zaproszeni eksperci z fundacji Stocznia z Warszawy, którzy mają wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań wypracowywanych razem z mieszkańcami, a także projektanci z dwóch pracowni. Ostateczna koncepcja zagospodarowania Polanki Redłowskiej, rekomendowana jako wizja do realizacji, zostanie przedstawiona 7 grudnia.