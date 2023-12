Drift na oczach policjantów? Kiepski pomysł, zwłaszcza jeśli ma się sądowy zakaz prowadzenia samochodu. 23-latek z Gdańska celowo wprowadził pojazd w poślizg, skręcał w lewo przy użyciu hamulca ręcznego, co nie umknęło uwadze funkcjonariuszy. Głupota młodego mężczyzny może mu zapewnić nawet kilkuletnią odsiadkę.

- Po sprawdzeniu w policyjnej bazie okazało się, że mężczyzna ma aktywny sądowy zakaz kierowania wszelkimi pojazdami mechanicznymi, który obowiązuje go do sierpnia 2024 roku. Kierujący został zatrzymany i przewieziony do komisariatu. Tam usłyszał zarzut za kierowanie samochodem pomimo zakazu sądowego. Złamanie sądowego zakazu zagrożone jest karą do pięciu lat więzienia - informują pomorscy policjanci.

Nie trzeba nikogo przekonywać, że przy tak trudnych warunkach na drogach zachowanie 23-latka było skrajnie nieodpowiedzialne. Pod żadnym pozorem nie naśladujmy tego typu "pomysłów".

