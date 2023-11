i Autor: gdynia.pl

na wodzie

Dar Młodzieży wrócił do Gdyni! Po prawie półrocznym rejsie jest już w porcie

R.K | Gdynia.pl 9:43

29 maja Dar Młodzieży wypłynął w niemal półroczny rej. - Witamy Was serdecznie w Gdyni – powiedział Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni do 86 wracających do domów studentów Wydziału Nawigacyjnego UMG oraz 33 członków załogi statku.