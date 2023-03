Drakoński mandat i 26 punktów karnych! Co ten kierowca audi sobie myślał?! Ten film mówi wszystko

Te leki miały trafić promem do Szwecji! Ogromny przemyt udaremniony w Gdańsku

W piątek (24 marca 2023 r.) w godzinach porannych patrol ruchu drogowego z Kwidzyna interweniował w sprawie kierowcy audi. Mężczyzna na długo zapamięta spotkanie z funkcjonariuszami, ale nie będzie go mile wspominał. Wręcz przeciwnie, na rodzinnych obiadkach będzie przekonywał bliskich, że spotkała go rażąca niesprawiedliwość. Policjanci nie mieli jednak wątpliwości, że należy mu się surowa lekcja.

Pomorskie: Wyprzedzał na przejściu dla pieszych i pędził przez teren zabudowany! Taki dostał mandat

Szczegóły tego zdarzenia opisuje asp. Anna Filar, oficer prasowa kwidzynskiej komendy. - Mężczyzna decydował się, aby podjąć manewr wyprzedzania w rejonie oznakowanego przejścia dla pieszych i przekroczył prędkość w terenie zabudowanym o 50km/h. Siedzący za kierownicą 35-latek szybko przekonał się o surowych konsekwencjach swojego zachowania - podkreśla funkcjonariuszka.

- Policjanci za wyprzedzanie na przejściu dla pieszych nałożyli na niego mandat karny w kwocie 1500 zł, a do jego konta przypisanych zostało za to wykroczenie dodatkowo 15 punktów karnych. Kolejny mandat był za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym o 50km/h. za to wykroczenie, otrzymał dodatkowo 1000 złotych i 11 punktów karnych - wylicza policjantka.

Policjanci nie będą mieli litości. Takie mandaty grożą kierowcom

Z dniem 17 września w życie weszły nowe przepisy w tym również w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszającymi przepisy ruchu drogowego.

- Największą ilość punktów karnych (15 pkt), tak jak w przypadku 35-latka otrzymają kierowcy popełniający najpoważniejsze wykroczenia, za które grożą także najwyższe stawki, m.in. za wyprzedzanie na przejściu dla pieszych lub przed nim – pierwszy raz zagrożony jest karą 1500 złotych a recydywa: 3000 złotych - podsumowuje oficer prasowa KPP Kwidzyn. Przewinienie opisanego wyżej pirata drogowego zobaczycie w filmie, zamieszczonym pod tekstem.

