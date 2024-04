Dramat na drodze. Dostawczak potrącił 15-latka na motocyklu

Pomorskie. Wypadek z udziałem 15-latka na motocyklu

W sobotę 6 kwietnia w Koźminie (woj. pomorskie) 15-letni chłopak został potrącony przez samochód dostawczy. Nastolatek poruszał się motocyklem, chociaż nie miał uprawnień. Kierowca samochodu wymusił pierwszeństwo i staranował jadącego z naprzeciwka motocyklistę.

W wyniku zderzenia w Koźminie 15-latek został ranny i przetransportowano go do szpitala. Oba pojazdy zostały poważnie uszkodzone - siła uderzenia była spora. Nie przekazano, skąd nastolatek wziął motocykl, skoro nie miał uprawnień do poruszania się nim. Sprawa zostanie skierowana do sądu rodzinnego.

Kierowca dostawczaka był trzeźwy. Funkcjonariusze z pomorskiej policji zatrzymali mu prawo jazdy.